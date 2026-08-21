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तलाक की अर्जी वापस लेने के बाद सुनीता आहूजा का चौंकाने वाला खुलासा? राखी सावंत से फोन पर कहा- वो शादी करने वाले थे

Sunita Ahuja-Govinda Divorce Controversy: बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा और पत्नी सुनीता आहूजा के बीच चल रहा विवाद अब पब्लिक में घसीटा जा चुका है। अब राखी सावंत के सुनीता से फोन पर बात करते हुए बड़ा खुलासा हुआ।
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मुंबई

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Himanshu Soni

Aug 21, 2026

Sunita Ahuja-Govinda Divorce Controversy

सुनीता आहूजा की बेटे के साथ फोटो, राखी सावंत की फोटो (फोटो सोर्स - Instagram/Instantbollywood)

Sunita Ahuja-Govinda Divorce Controversy: बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा की शादीशुदा जिंदगी इन दिनों लगातार चर्चा में बनी हुई है। दोनों के रिश्ते को लेकर पिछले कुछ समय से तरह-तरह की खबरें सामने आ रही हैं। सुनीता आहूजा की ओर से पति को लेकर दिए गए बयानों और तलाक की कानूनी प्रक्रिया से जुड़े घटनाक्रम ने इस मामले को और सुर्खियों में ला दिया है। अब राखी सावंत के साथ सुनीता की फोन पर हुई बातचीत का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें उन्होंने तलाक की अर्जी वापस लेने की वजह को लेकर चौंकाने वाला दावा किया है।

तलाक की अर्जी वापस लेने के बाद बढ़ी हलचल

रिपोर्ट्स के मुताबिक, सुनीता आहूजा ने गोविंदा से अलग होने के लिए कानूनी कदम उठाया था, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी तलाक की अर्जी वापस ले ली। इसके बाद से ही यह सवाल उठ रहा था कि आखिर उन्होंने अपना फैसला क्यों बदला। इसी बीच राखी सावंत के साथ उनकी बातचीत सामने आई, जिसमें सुनीता ने इस पूरे मामले को लेकर अपनी बात रखी।

बताया जा रहा है कि राखी सावंत सार्वजनिक तौर पर सुनीता से फोन पर बातचीत कर रही थीं और इस दौरान फोन स्पीकर पर था। इसी बातचीत में सुनीता ने दावा किया कि उन्होंने तलाक का केस इसलिए वापस लिया क्योंकि उन्हें कथित तौर पर जानकारी मिली थी कि गोविंदा किसी दूसरी महिला के साथ शादी करने की योजना बना रहे थे।

‘मैं पांच-छह साल से चुप थी’

बातचीत के दौरान सुनीता ने अपनी नाराजगी और भावनाएं जाहिर करते हुए कहा कि वह लंबे समय से कई बातों पर चुप थीं। उन्होंने कथित तौर पर कहा कि एक पत्नी के तौर पर ऐसी परिस्थितियों का सामना करना उनके लिए आसान नहीं था।

सुनीता ने यह भी संकेत दिया कि उन्होंने गोविंदा और एक अभिनेत्री के बीच कथित नजदीकियों को लेकर कुछ ऐसा देखा, जिससे उन्हें काफी ठेस पहुंची। हालांकि, इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है और गोविंदा या संबंधित अभिनेत्री की ओर से ऐसी किसी शादी की योजना की आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है।

राखी सावंत ने दी सुनीता को सलाह

गोविंदा और सुनीता के विवाद में राखी सावंत भी खुलकर अपनी राय रखती नजर आईं। फोन पर बातचीत के दौरान राखी ने सुनीता को भावनात्मक रूप से मजबूत रहने की सलाह दी। उन्होंने सुनीता से अपने आर्थिक अधिकारों और भविष्य की सुरक्षा पर ध्यान देने की बात कही।

राखी ने बातचीत में गोविंदा की संपत्ति को लेकर भी टिप्पणी की और सुनीता को अपने अधिकार सुरक्षित रखने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि सुनीता को भविष्य को ध्यान में रखते हुए आर्थिक मामलों को लेकर सतर्क रहना चाहिए।

गोविंदा पहले भी कर चुके हैं अपील

इस पूरे विवाद के बीच गोविंदा भी अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं। उन्होंने पत्नी से सार्वजनिक रूप से आरोप-प्रत्यारोप करने के बजाय संयम बरतने की अपील की थी। अभिनेता ने परिवार की प्रतिष्ठा और सामाजिक मर्यादा का हवाला देते हुए मामले को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की बात कही थी।

फिलहाल गोविंदा और सुनीता आहूजा के रिश्ते को लेकर कई तरह के दावे सामने आ रहे हैं। वहीं दूसरी शादी और कथित अफेयर से जुड़े दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में इन बातों को फिलहाल संबंधित पक्षों के बयान के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। दोनों के बीच चल रहा यह पारिवारिक विवाद आने वाले दिनों में क्या मोड़ लेता है, इस पर सभी की नजर बनी हुई है।

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Updated on:

21 Aug 2026 08:31 am

Published on:

21 Aug 2026 08:31 am

Hindi News / Entertainment / तलाक की अर्जी वापस लेने के बाद सुनीता आहूजा का चौंकाने वाला खुलासा? राखी सावंत से फोन पर कहा- वो शादी करने वाले थे

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