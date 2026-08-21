तलाक की अर्जी वापस लेने के बाद सुनीता आहूजा का चौंकाने वाला खुलासा? राखी सावंत से फोन पर कहा- वो शादी करने वाले थे

Sunita Ahuja-Govinda Divorce Controversy: बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा की शादीशुदा जिंदगी इन दिनों लगातार चर्चा में बनी हुई है। दोनों के रिश्ते को लेकर पिछले कुछ समय से तरह-तरह की खबरें सामने आ रही हैं। सुनीता आहूजा की ओर से पति को लेकर दिए गए बयानों और तलाक की कानूनी प्रक्रिया से जुड़े घटनाक्रम ने इस मामले को और सुर्खियों में ला दिया है। अब राखी सावंत के साथ सुनीता की फोन पर हुई बातचीत का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें उन्होंने तलाक की अर्जी वापस लेने की वजह को लेकर चौंकाने वाला दावा किया है।