छठ पूजा और बिहार की कहानी ने जीता दिल? ‘वन’ के रिस्पॉन्स पर मनीष पॉल ने बताई दर्शकों की दीवानगी

फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर भी दर्शकों के बीच उत्साह देखने को मिल रहा है। कुछ दर्शकों ने सिद्धार्थ की एक्टिंग की तारीफ की है, तो कई लोगों को तमन्ना भाटिया की परफॉर्मेंस भी पसंद आई है। क्रिटिक्स की तरफ से भी फिल्म को अच्छी प्रतिक्रिया मिलने की बात सामने आई है। फिल्म की खासियत भारतीय लोककथाओं को फैंटेसी, मिस्ट्री और एडवेंचर के साथ जोड़ना है। कहानी में बिहार की पृष्ठभूमि और छठ पूजा की परंपरा को भी अहम जगह दी गई है। आस्था और सांस्कृतिक भावनाओं से जुड़ा यह पहलू फिल्म को दर्शकों से जोड़ने में अहम भूमिका निभा रहा है।