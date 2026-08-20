170 करोड़ की संपत्ति, जुहू के आलीशान बंगले से लग्जरी कारों तक, जानें अभिनेता की पूरी दौलत

Govinda Net Worth: बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता गोविंदा ने अपने लंबे फिल्मी करियर में अभिनय, डांस और कॉमेडी से अलग पहचान बनाई है। 90 के दशक में उनकी फिल्मों और किरदारों ने दर्शकों के बीच जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की। फिल्मों के अलावा राजनीति और प्रोडक्शन से भी जुड़े रहे गोविंदा ने सालों की मेहनत से करोड़ों की संपत्ति बनाई है। 'गुडरिटर्न्स' की रिपोर्ट्स के मुताबिक, अभिनेता की कुल संपत्ति करीब 170 करोड़ रुपये आंकी जाती है। आइए जानते हैं गोविंदा की कमाई, प्रॉपर्टी और लग्जरी कारों के बारे में।