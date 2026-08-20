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170 करोड़ की संपत्ति, जुहू के आलीशान बंगले से लग्जरी कारों तक, जानें अभिनेता की पूरी दौलत

Govinda Net Worth: बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा और उनती पत्नी सुनीता आहूजा पिछले काफी दिनों से लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। चलिए इसी बीच आपको गोविंदा की नेटवर्थ के बारे में बताते हैं।
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मुंबई

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Himanshu Soni

Aug 20, 2026

Govinda Net Worth

Sunita Ahuja-Govinda (फोटो सोर्स- IMDb)

Govinda Net Worth: बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता गोविंदा ने अपने लंबे फिल्मी करियर में अभिनय, डांस और कॉमेडी से अलग पहचान बनाई है। 90 के दशक में उनकी फिल्मों और किरदारों ने दर्शकों के बीच जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की। फिल्मों के अलावा राजनीति और प्रोडक्शन से भी जुड़े रहे गोविंदा ने सालों की मेहनत से करोड़ों की संपत्ति बनाई है। 'गुडरिटर्न्स' की रिपोर्ट्स के मुताबिक, अभिनेता की कुल संपत्ति करीब 170 करोड़ रुपये आंकी जाती है। आइए जानते हैं गोविंदा की कमाई, प्रॉपर्टी और लग्जरी कारों के बारे में।

फिल्मों से करोड़ों की कमाई

गोविंदा ने अपने करियर में कई सफल फिल्मों में काम किया और एक समय वह बॉलीवुड के सबसे ज्यादा डिमांड वाले अभिनेताओं में शामिल थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अभिनेता एक फिल्म के लिए करीब 6 करोड़ रुपये तक फीस ले चुके हैं। फिल्मों के अलावा विज्ञापनों से भी उनकी अच्छी कमाई होती रही है। बताया जाता है कि गोविंदा एक ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए करीब 2 करोड़ रुपये तक चार्ज कर चुके हैं।

गोविंदा की कमाई का जरिया केवल फिल्म इंडस्ट्री तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने राजनीति में भी कदम रखा और साल 2004 से 2009 तक मुंबई नॉर्थ लोकसभा सीट से सांसद रहे। इसके अलावा प्रोडक्शन से जुड़े कामों से भी उन्होंने कमाई की।

जुहू में करोड़ों का आलीशान बंगला

गोविंदा की संपत्ति में मुंबई की महंगी प्रॉपर्टीज का भी बड़ा हिस्सा बताया जाता है। अभिनेता का सबसे चर्चित घर मुंबई के जुहू इलाके में स्थित बंगला है, जिसकी कीमत रिपोर्ट्स में करीब 16 करोड़ रुपये बताई गई है। इसी घर में वह अपने परिवार के साथ रहते हैं।

इसके अलावा गोविंदा के पास मुंबई के रुइया पार्क में भी एक बंगला होने की जानकारी सामने आती रही है। बताया जाता है कि इस प्रॉपर्टी से उन्हें किराये के रूप में आमदनी होती है। मुंबई के माध आइलैंड में भी उनकी एक प्रॉपर्टी बताई जाती है, जिसका इस्तेमाल फिल्म शूटिंग के लिए किए जाने की खबरें हैं।

मुंबई से बाहर भी कई प्रॉपर्टीज

'फिल्मी बीट' की रिपोर्ट के मुताबिक गोविंदा की संपत्ति केवल मुंबई तक सीमित नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अभिनेता के पास कोलकाता में भी एक बंगला है। इसके अलावा लखनऊ में करीब 90 हजार वर्ग फीट कृषि भूमि और रायगढ़ में एक फार्महाउस होने की भी जानकारी सामने आई है।

इन प्रॉपर्टीज की कीमत और मौजूदा बाजार वैल्यू अलग-अलग हो सकती है, इसलिए अभिनेता की कुल संपत्ति को लेकर सामने आने वाले आंकड़ों को अनुमान के तौर पर ही देखा जाना चाहिए।

गैराज में महंगी गाड़ियों का कलेक्शन

गोविंदा को लग्जरी कारों का भी शौक बताया जाता है। उनके कार कलेक्शन में कई महंगी एसयूवी और प्रीमियम सेडान शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके पास हुंडई क्रेटा, टोयोटा फॉर्च्यूनर और फोर्ड एंडेवर जैसी गाड़ियां हैं।

इसके अलावा उनके गैराज में मर्सिडीज सी220डी और मर्सिडीज-बेंज जीएलसी जैसी लग्जरी कारें भी बताई जाती हैं। रिपोर्ट्स में मर्सिडीज सी220डी की कीमत करीब 43 लाख रुपये और मर्सिडीज-बेंज जीएलसी की कीमत लगभग 64 लाख रुपये बताई गई है।की कीमत लगभग 64 लाख रुपये बताई गई है।

निजी जिंदगी भी रही चर्चा में

गोविंदा की संपत्ति और करियर के साथ उनकी निजी जिंदगी भी हाल के दिनों में चर्चा में रही है। पत्नी सुनीता आहूजा के साथ उनके रिश्ते को लेकर कई तरह की खबरें सामने आई हैं। दोनों के बीच कथित मतभेद और तलाक की चर्चाओं ने सोशल मीडिया पर भी काफी ध्यान खींचा है। हालांकि, किसी भी निजी मामले को लेकर आधिकारिक जानकारी को ही अंतिम आधार माना जाना चाहिए।

गोविंदा ने तीन दशक से ज्यादा लंबे करियर में बॉलीवुड में अपनी खास जगह बनाई है। फिल्मों की कमाई, विज्ञापन, प्रॉपर्टी, राजनीति और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़ी उनकी संपत्ति ने उन्हें इंडस्ट्री के चर्चित सितारों में शामिल किया है।

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Updated on:

20 Aug 2026 03:35 pm

Published on:

20 Aug 2026 03:32 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / 170 करोड़ की संपत्ति, जुहू के आलीशान बंगले से लग्जरी कारों तक, जानें अभिनेता की पूरी दौलत

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