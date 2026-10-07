‘सांपों से भरी दुनिया में ड्रैगन बनो’, कनिका मान के बर्थडे पर एकता कपूर ने शेयर किया स्पेशल मैसेज

Kanika Mann Bigg Boss 20: एकता कपूर के शो 'नागिन 7' में नागिन का किरदार निभाने वालीं कनिका मान, बिग बॉस सीजन 20 में बतौर कंटेस्टेंट नजर आ रही हैं। बता दें कि पिछले कुछ हफ्तों से सलमान खान 'बिग बॉस 20 के वीकेंड का वार' में उनसे कह रहे हैं कि वह घर में ज्यादा दिखाई नहीं देतीं। वहीं, इस हफ्ते उनके साथ खेलने वाले कंटेस्टेंट्स ने उन्हें नॉमिनेट कर दिया। बुधवार को, कनिका मान ने अपना 33वां जन्मदिन मनाया और इस बर्थडे पर 'नागिन 7' की प्रोड्यूसर एकता कपूर ने इंस्टाग्राम पर उनके लिए एक खास नोट शेयर किया। अपने नोट में एकता ने शो का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्हें 'गुड लक' कहा।