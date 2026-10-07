‘अपने मुंह की गंदगी साफ करो’, यंग DSA ने माही विज पर बोला हमला, जमकर हुई लड़ाई

Mahhi Vij-Yung DSA Clash In Bigg Boss 20: 'बिग बॉस 20' में जमकर बवाल देखने को मिल रहा है। माही और यंग डीएसए के बीच अब बहस और लड़ाई बढ़ती ही जा रही है। हालिया प्रोमो में भी माही और यंग डीएसए के बीच एक बार फिर बहस होते हुए दिखाई दे रही है, जिसमें यंग डीएसए माही से कहते हैं कि वो अपने मुंह की गंदगी साफ करें। वहीं माही भी डीएसए को एमसी स्टैन की कॉपी बता रही है।