Rise And Fall 2: धोखा देने के खुलासे के बाद कायरा ने गुल्लू को बॉयफ्रेंड मानने से किया इनकार, रिश्ते पर दिया बड़ा बयान

कायरा ने आगे बताया कि वो गुल्लू को सिर्फ कुछ महीनों से जानती थीं और इतने कम समय में उन्हें रिश्ते को ‘बॉयफ्रेंड’ का नाम देना सही नहीं लगा। उन्होंने कहा कि वह रिश्ते दिमाग से नहीं बल्कि दिल से बनाती हैं। ये बयान इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि 'राइज एंड फॉल 2' के प्रीमियर एपिसोड में कायरा ने गुल्लू पर उन्हें धोखा देने का आरोप लगाया था। उन्होंने बताया था कि गुल्लू के साथ उनका गहरा भावनात्मक जुड़ाव था, लेकिन बाद में उन्हें विश्वासघात महसूस हुआ, जिससे उनके मन में भरोसे से जुड़े सवाल पैदा हुए।