प्रधानमंत्री मोदी को लिखे अपने पत्र में, AICWA ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय की मई 2025 की उस एडवाइजरी का भी जिक्र किया, जिसमें भारत के सभी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स से पाकिस्तानी कंटेंट की स्ट्रीमिंग रोकने के लिए कहा गया था। पत्र में कहा गया, "पुलवामा हमले के बाद, AICWA ने भारतीय फिल्म उद्योग में पाकिस्तानी कलाकारों के काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। पहलगाम हमले के बाद, भारत सरकार ने भी पाकिस्तानी कलाकारों और कंटेंट पर पाबंदियां लगाई थीं। 8 मई 2025 को, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी की थी, जिसमें भारत के सभी OTT प्लेटफॉर्म्स, स्ट्रीमिंग सेवाओं और मध्यस्थों (intermediaries) से पाकिस्तान से जुड़े कंटेंट, जैसे वेब सीरीज, फिल्में, गाने, पॉडकास्ट और अन्य स्ट्रीमिंग मीडिया, को दिखाना बंद करने के लिए कहा गया था। इस सीरीज को रिलीज करना उस एडवाइजरी की भावना और देश की भावनाओं के पूरी तरह खिलाफ है।"