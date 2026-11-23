Pakistani Drama Dar E Najat Viral Video: भारत में पाकिस्तानी फिल्मों और टीवी शो पर बैन होने के बावजूद, राजधानी दिल्ली के एक कैफे में पाकिस्तानी ड्रामा 'दर-ए-नजात' (Dar-e-Najat) की स्क्रीनिंग किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और नंबर-1 बना हुआ है। शहरयार मुनव्वर, दुरेफिशां सलीम और नमीर नवाज खान अभिनीत ये शो पाकिस्तान के एआरवाई डिजिटल (ARY Digital) पर स्ट्रीम हुआ था और फिलहाल यूट्यूब पर उपलब्ध है। X पर इस स्क्रीनिंग का वीडियो सामने आने के बाद यूजर्स दो धड़ों में बंट गए हैं और इस पर तीखी बहस छिड़ गई है।