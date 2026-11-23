Varanasi Movie Set Leak Apple Maps: फिल्ममेकर एस.एस. राजामौली की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'वाराणसी' (Varanasi) अपने भव्य सेट की तस्वीरों को लेकर चर्चा में आ गई है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक यूजर को एप्पल मैप्स (Apple Maps) पर नेविगेट करते और हैदराबाद में बने 'काशी' के विशाल सेट की विस्तृत तस्वीरों को जूम करते देखा जा सकता है। इस फुटेज ने जहां एक ओर फैंस को फिल्म के निर्माण की झलक दिखाकर चौंका दिया है, तो वहीं दूसरी ओर बड़े बजट की फिल्मों के सेट की सुरक्षा को लेकर नई बहस भी छेड़ दी है।