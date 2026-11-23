Ali Zafar Podcast Interview: पाकिस्तानी एक्टर और सिंगर अली जफर ने साल 2019 के पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारतीय मनोरंजन जगत में पाकिस्तानी स्टार्स पर लगे बैन और उस दौरान हुए विरोध को लेकर खुलकर बात की है। हाल ही में वसीम अब्बास के पॉडकास्ट में बातचीत करते हुए अली जफर ने बताया कि पुलवामा हमले के बाद एक हफ्ते तक भारत के बड़े न्यूज चैनलों की सुर्खियों में उनके साथ-साथ फवाद खान और माहिरा खान के क्लिप्स दिखाए जा रहे थे। हालांकि, उन्होंने कहा कि भारत में काम के अवसर खत्म होने से उन्हें कोई खास निराशा नहीं हुई, क्योंकि वे पहले से ही ऐसी स्थिति के लिए मानसिक रूप से तैयार थे।