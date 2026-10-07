Bigg Boss 20: कॉन्ट्रोवर्सी के बीच माही विज का Instagram अकाउंट गायब, फैंस परेशान

Mahi Vij Bigg Boss 20:बिग-बॉस 20 में माही विज की एंट्री के बाद से ही वह लगातार चर्चा में हैं। शो में उनके अंदाज से लेकर उनकी निजी जिंदगी तक कई मुद्दे सुर्खियां बन चुके हैं। अब एक और खबर ने फैंस का ध्यान खींच लिया है। बताया जा रहा है कि माही विज का इंस्टाग्राम (Instagram) अकाउंट अचानक डिसेबल हो गया है। अकाउंट सर्च करने पर प्रोफाइल नजर नहीं आ रही है। पुराने फैन पेज पर मौजूद लिंक से जाने पर भी पेज खाली दिखाई दे रहा है। हालांकि, अकाउंट किस वजह से डिसेबल हुआ, इसकी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।