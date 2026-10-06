“मैनेज नहीं, मजा ले रहा हूं”, ‘बिग बॉस 20’ में माही विज की एंट्री के बाद बेटी तारा संग बॉन्डिंग पर बोले जय भानुशाली

जय भानुशाली ने बेटी तारा और एक्स वाइफ पर बात की (Photo Source- Instagram/ @mahhivij)
Jay Bhanushali On Mahhi Vij Bigg Boss 20: रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' (Bigg Boss 20) का खुमार दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा है। शो में जहाँ एक तरफ एक्ट्रेस माही विज (Mahhi Vij) अपने बेबाक अंदाज़ से धमाल मचा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके पूर्व पति और लोकप्रिय अभिनेता-होस्ट जय भानुशाली घर पर अपनी लाडली बेटी तारा (Tara) की पूरी जिम्मेदारी बेहद प्यार से संभाल रहे हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर फैंस के साथ बातचीत के दौरान जय ने खुलासा किया कि माही के जाने के बाद वे तारा के साथ बिताए जा रहे हर पल का भरपूर आनंद ले रहे हैं।
इंस्टाग्राम पर एक लाइव सेशन/इंटरेक्टिव चैट के दौरान जब एक फैन ने जय से पूछा कि जब माही 'बिग बॉस 20' के घर के अंदर हैं, तो वह अकेले तारा को कैसे मैनेज कर रहे हैं? इस पर जय ने दिल जीतने वाला जवाब दिया। उन्होंने साफ कहा कि वह इसे कोई जिम्मेदारी या 'मैनेज' करने वाला काम नहीं मानते, बल्कि यह उनके लिए एक खूबसूरत अनुभव है।
जय ने अपने फैंस से दिल की बात साझा करते हुए कहा, "देखिए, मुझे कुछ 'मैनेज' नहीं करना पड़ रहा है। मैं तारा के साथ इस मिले एक्स्ट्रा समय का सच में मजा ले रहा हूं। मुझे लगता है कि इस दौरान हम दोनों के बीच बाप-बेटी की बॉन्डिंग और भी ज्यादा मजबूत हो गई है। सच कहूं तो दो वजहें हैं जिनके लिए मैं चाहता हूं कि माही शो में आगे तक बनी रहे- पहली यह कि मैं दिल से चाहता हूं कि माही 'बिग बॉस 20' की ट्रॉफी जीते, और दूसरी वजह यह कि मुझे मेरी बेटी तारा के साथ थोड़ा और ज्यादा वक्त बिताने का मौका मिल रहा है!"
जय भानुशाली सोशल मीडिया पर अक्सर बेटी तारा के साथ बिताए गए खास लम्हों की झलकियाँ शेयर करते रहते हैं। हाल ही में उन्होंने एक प्यारा वीडियो शेयर किया था, जिसमें वे खुद तारा के बाल स्टाइल करते और चोटी बनाते नजर आए थे। इस पिता-बेटी की प्यारी केमिस्ट्री को फैंस बेहद पसंद कर रहे हैं।
आपको बता दें कि कई सालों तक साथ रहने के बाद जय भानुशाली और माही विज ने जनवरी 2026 में आपसी सहमति से अलग होने की घोषणा की थी। एक संयुक्त बयान जारी कर दोनों ने साफ किया था कि भले ही वे अपनी राहें अलग कर रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों- तारा, खुशी और राजवीर—की परवरिश में वे हमेशा एक साथ खड़े रहेंगे और उनका सह-पालन (Co-parenting) जारी रखेंगे।
इस बार 'बिग बॉस 20' के घर में ड्रामा और थ्रिल चरम पर है। इस सीजन में माही विज के अलावा कनिका मान, ईशा रिखी, काजी अहमद तौकीर, आम्रपाली दुबे, एमसी मैरी कॉम, रीति तिवारी, अरिश्फा खान, उदिति सिंह, अमन गांधी, आसिफ खान, रोहेद खान, कुशाल तंवर (गुल्लू), हर्ष मचारे (यंग डीएसए), तन्मय सिंह (स्काउटओपी) और लव गिल जैसे दिग्गज प्रतियोगी ट्रॉफी के लिए जंग लड़ रहे हैं।
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