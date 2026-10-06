“मैनेज नहीं, मजा ले रहा हूं”, ‘बिग बॉस 20’ में माही विज की एंट्री के बाद बेटी तारा संग बॉन्डिंग पर बोले जय भानुशाली

जय ने अपने फैंस से दिल की बात साझा करते हुए कहा, "देखिए, मुझे कुछ 'मैनेज' नहीं करना पड़ रहा है। मैं तारा के साथ इस मिले एक्स्ट्रा समय का सच में मजा ले रहा हूं। मुझे लगता है कि इस दौरान हम दोनों के बीच बाप-बेटी की बॉन्डिंग और भी ज्यादा मजबूत हो गई है। सच कहूं तो दो वजहें हैं जिनके लिए मैं चाहता हूं कि माही शो में आगे तक बनी रहे- पहली यह कि मैं दिल से चाहता हूं कि माही 'बिग बॉस 20' की ट्रॉफी जीते, और दूसरी वजह यह कि मुझे मेरी बेटी तारा के साथ थोड़ा और ज्यादा वक्त बिताने का मौका मिल रहा है!"