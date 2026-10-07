ऑनलाइन कमेंट्स और रील्स पर काश्वी की नजर, Bigg Boss 20 फिर भी स्काउट ओपी के लिए बोलीं- ‘मैं चाहती हूं वो सफल हों’

काश्वी ने साफ शब्दों में कहा कि चाहे बाकी चीजें जैसी भी हों, वह ईमानदारी से स्काउट के लिए अच्छा चाहती हैं। उनके मुताबिक, वह चाहती हैं कि स्काउट सफल हों। काश्वी के इस बयान से इतना साफ है कि सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं और बाहरी राय के बावजूद वह स्काउट के लिए अपनी शुभकामनाएं और समर्थन बनाए रखना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि वह चाहती हैं कि स्काउट आगे बढ़ें और सफल हों।