सलमान खान से मिलने का मीका सिंह ने बनाया खास नियम, बोले- ‘8-9 बजे के आसपास ही मिलूंगा’

Salman Khan Late Night Meeting: सिंगर मीका सिंह ने सलमान खान से जुड़ी एक दिलचस्प बात शेयर की है। ‘बातें दिल से विद नविका कुमार’ में बातचीत के दौरान मीका ने बताया कि वह सलमान से मिलने के लिए रात का समय क्यों पसंद करते हैं। सिंगर के मुताबिक, बिग बॉस की शूटिंग से पहले सलमान खान काफी व्यस्त और मानसिक रूप से शो की तैयारी में डूबे रहते हैं। ऐसे में मीका उनसे रात 8-9 बजे के बाद मिलना पसंद करते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि कई बार उनकी मुलाकात सलमान से रात 1 बजे के आसपास होती है, जब अभिनेता काफी रिलैक्स नजर आते हैं।