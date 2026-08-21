‘गर्भपात कराने पर बाबा से खूब झगड़ा हुआ’, सौतेली मां मीना कुमारी पर बोले कमाल अमरोही के बेटे, छोटी अम्मी ने कुर्ता फाड़ दिया

एक समय ऐसी खबर सामने आई थी कि ताजदार अपनी सौतेली मां मीना कुमारी से शादी करना चाहते थे। इस पर उन्होंने सफाई देते हुए बताया कि ऐसी कोई बात नहीं थी। दरअसल, एक बातचीत में मीना कुमारी ने उनसे पूछा था कि भविष्य में उन्हें कैसी लड़की पसंद होगी। ताजदार ने जवाब दिया था कि वह उनके जैसी खूबसूरत और अच्छी लड़की चाहते हैं। इसी सामान्य बातचीत को गलत अर्थ देकर खबर बना दिया गया।ताजदार ने साफ किया कि वह मीना कुमारी को मां की तरह देखते थे और उनके प्रति उनके मन में बेहद सम्मान और स्नेह था।