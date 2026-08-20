‘हिंदू-मुस्लिम सोच से बाहर आइए’, शर्मिला टैगोर के ‘‘वंदे काली, वंदे दुर्गा’ वाले बयान पर भड़कीं कंगना रनौत

उन्होंने आगे कहा, "वंदे मातरम् आजादी की लड़ाई की भावना है। इसमें बंकिम चंद्र जी देश को अपने भीतर की शक्ति को जगाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, आप कला के इतने महान नमूने को सिर्फ धार्मिक रीति-रिवाज तक कैसे सीमित कर सकते हैं? विवेकानंद ने मशहूर बात कही थी कि मुझे ऐसे युवा चाहिए जिनका शरीर लोहे जैसा हो, हड्डियां स्टील जैसी हों और नसों में बिजली दौड़ती हो। वह मौसम का हाल नहीं बता रहे थे, वह बस शक्ति के उदय की मांग कर रहे थे। कृपया हिंदू-मुस्लिम वाली सोच से बाहर आएं। भले ही आप एक ईश्वर में विश्वास करते हों, डॉक्टर भी ताकत को 'शक्ति' ही कहते हैं। आइए एक-दूसरे को अपना समझकर अपनाएं। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं और मुझे उस जोरदार गले मिलने से कोई दिक्कत नहीं है जो आप हमेशा मुझे देती हैं।"