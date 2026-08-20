विवादों के बीच दिखा कंगना रनौत का सॉफ्ट साइड, ‘सुंदर’ कहने पर शर्मा गईं एक्ट्रेस, वायरल हुआ पुराना वीडियो

समाचार एजेंसी PTI से बात करते हुए उन्होंने कहा, "जेन Z हमारे देश की ताकत है और एक तरह से हमारे देश के लिए बहुत बड़ी संपत्ति है। हमें बहुत खुशी है कि हमारे युवा तेजी से हमारी संस्कृति और उसकी पहचान के एम्बेसडर के तौर पर उभर रहे हैं।" उन्होंने साफ किया कि उन्होंने NEET-UG पेपर लीक को लेकर जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन के बारे में कोई सामान्य बयान नहीं दिया था, बल्कि उन्होंने "खास तौर पर कुछ लोगों या कुछ महिलाओं" का जिक्र किया था। कंगना रनौत आखिरी बार फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' में नज़र आई थीं। इसे मनोज तापड़िया ने डायरेक्ट किया था।