‘गोविंदा को नीले ड्रम में डाल सकती थीं सुनीता जी’, ‘चीची’ भैया के तलाक विवाद पर बोलीं राखी सावंत

Govinda-Sunita Ahuja Divorce Controversy: बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा के बीच चल रहा विवाद अब लगातार बढ़ता जा रहा है। इस मामले में सुनीता ने तलाक की अर्जी वापस ले ली है। हालांकि इसे लेकर हाल ही में खुलासा हुआ है वो हैरान कर देने वाला है। दरअसल गुरुवार को राखी सावंत ने सुनीता से फोन पर बात की। इस दौरान उन्होंने पैपराजी को भी सुनाया सुनीता ने जो कुछ भी कहा। इस दौरान सुनीता ने चौंकाने वाला दावा किया कि गोविंदा दूसरी शादी करने वाले थे इसलिए उन्होंने अपनी तलाक की अर्जी वापस ले ली। इसी बीच राखी सावंत ने एक और बयान दिया।