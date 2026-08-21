रवि किशन के ‘NEET’ मीम्स पर बेटी रीवा ने तोड़ी चुप्पी, बताया पापा के साथ कैसे लेती हैं वायरल ट्रेंड का मजा

Ravi Kishan viral video: भोजपुरी फिल्मों से लेकर बॉलीवुड और राजनीति तक अपनी अलग पहचान बनाने वाले रवि किशन इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे मीम्स और रील्स को लेकर चर्चा में हैं। खासकर उनके 'NEET' वाले बयान को लेकर सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आई हुई है। खुद रवि किशन भी इस ट्रेंड पर प्रतिक्रिया दे चुके हैं और कहा था कि जनरेशन Z ने उन्हें स्वीकार कर लिया है। अब उनकी बेटी रीवा किशन ने फिल्मीज्ञान में बताया कि घर में इन वायरल मीम्स और रील्स को लेकर क्या माहौल रहता है।