रवि किशन के ‘NEET’ मीम्स पर बेटी रीवा ने तोड़ी चुप्पी, बताया पापा के साथ कैसे लेती हैं वायरल ट्रेंड का मजा

रीवा किशन ने पापा रवि किशन के बारे में बताया (सोर्स:instagram-itsrivakishan)
Ravi Kishan viral video: भोजपुरी फिल्मों से लेकर बॉलीवुड और राजनीति तक अपनी अलग पहचान बनाने वाले रवि किशन इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे मीम्स और रील्स को लेकर चर्चा में हैं। खासकर उनके 'NEET' वाले बयान को लेकर सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आई हुई है। खुद रवि किशन भी इस ट्रेंड पर प्रतिक्रिया दे चुके हैं और कहा था कि जनरेशन Z ने उन्हें स्वीकार कर लिया है। अब उनकी बेटी रीवा किशन ने फिल्मीज्ञान में बताया कि घर में इन वायरल मीम्स और रील्स को लेकर क्या माहौल रहता है।
रीवा किशन ने एक इंटरव्यू में बताया कि वो और उनके पिता रवि किशन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे मीम्स को गंभीरता से नहीं लेते, बल्कि साथ में देखकर हंसते हैं। उनसे जब पूछा गया कि क्या रवि किशन ने उनसे इस पूरे ट्रेंड को लेकर कुछ बात की है, तो उन्होंने कहा कि दोनों अक्सर मीम्स और रील्स एक-दूसरे के साथ शेयर करते हैं।
रीवा ने बताया कि रवि किशन कभी-कभी उन्हें कोई वायरल रील भेज देते हैं और फिर दोनों उसे देखकर खूब हंसते हैं। उन्होंने कहा कि कई बार सुबह के समय भी दोनों के बीच रील्स का आदान-प्रदान होता है और यही उनके बीच मीम्स को लेकर बातचीत का हिस्सा बन जाता है।
रीवा ने ये भी बताया कि उनके और रवि किशन के बीच इन वायरल मीम्स को लेकर बाकायदा बातचीत होती है। उन्होंने कहा कि जब कोई मजेदार मीम या रील सामने आती है तो दोनों उसे शेयर करते हैं और उस पर बात करते हैं।
यानी सोशल मीडिया पर जहां रवि किशन के बयानों को लेकर मीम्स बनाए जा रहे हैं, वहीं घर में बेटी और पिता इन्हें लेकर हंस-मजाक करते नजर आते हैं।
रवि किशन के एक 'NEET' वाले बयान को लेकर सोशल मीडिया पर यूजर्स ने जमकर मीम्स और रील्स बनाए। देखते ही देखते उनका बयान सोशल मीडिया के मीम कल्चर का हिस्सा बन गया। रवि किशन ने भी इस ट्रेंड पर नाराजगी जताने के बजाय इसे हल्के अंदाज में लिया।
बता दें, उन्होंने कहा था कि जनरेशन Z ने उन्हें स्वीकार कर लिया है। अब उनकी बेटी रीवा के इस खुलासे से पता चलता है कि रवि किशन घर पर भी इन वायरल मीम्स को लेकर सहज हैं और बेटी के साथ इन्हें देखकर हंसते हैं।
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