‘लॉर्ड रवि’ का ‘Gucci Step’ देख नहीं रुके मुन्ना भैया-गुड्डू पंडित, एक्टर के पीछे शुरू कर दी मस्ती, VIDEO

रवि किशन इन दिनों अपने एक्सप्रेशन और डांस स्टेप की वजह से सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। खासकर जेन जी क्रिएटर्स उनके वीडियो और एक्सप्रेशन को मीम्स और रिक्रिएशन के जरिए नए अंदाज में पेश कर रहे हैं। रवि ने हाल ही में 'हिंदुस्तान टाइम्स' से बातचीत में इस वायरल ट्रेंड पर खुशी जताई थी। उन्होंने इसका क्रेडिट जेन Z को देते हुए कहा था कि ये सब अपने आप हो रहा है और उन्हें अच्छा लग रहा है कि युवा उन्हें अपना मान रहे हैं।