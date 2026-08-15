रवि किशन के लिए किरेन रिजिजू ने गाया गाना, इंटरनेट पर वीडियो आते ही छाया

दरअसल, रवि किशन और किरेन रिजिजू का जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें रवि किशन को किरेन रिजिजू से एक गाने की रिक्वेस्ट करते देखा जा सकता है। वह उन्हें कहते हैं कि कोई भी पुराना गाना जो आपको पसंद हो वो सुनाइए। ऐसे में किरेन रिजिजू ने बड़े सभ्य तरीके से रवि किशन को अपना दोस्त बताया और 'याराना' का सदाबहार गाना ‘तेरे जैसा यार कहां, कहां ऐसा याराना।” गाया। जिसे सुनकर रवि किशन के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई और वहां मौजूद सभी लोग झूमने पर मजबूर हो गए।