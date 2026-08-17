‘आखा बॉलीवुड एक तरफ और इमरान हाशमी एक तरफ’, Awarapan 2 की सफलता पर पत्नी परवीन ने लिखा दिल छू लेने वाला नोट

Emraan Hashmi wife Parveen Hashmi Instagram Post: 14 साल बाद इमरान हाशमी की फिल्म 'आवारापन 2' (Awarapan 2) की कामयाबी ने उनके फैंस के साथ-साथ परिवार को भी इमोशनल कर दिया है। फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन के बाद इमरान की पत्नी परवीन हाशमी ने सोशल मीडिया पर एक लंबा और दिल छू लेने वाला नोट शेयर किया। उन्होंने इमरान के 23 साल के सफर, संघर्ष और मेहनत को याद करते हुए बताया कि उन्होंने अभिनेता को हर उतार-चढ़ाव के बीच लगातार काम करते देखा है।