हेमा मालिनी ने सनी देओल की ‘बंटवारा 1947’ का किया रिव्यू, बोलीं- नफरत फैलाने से ज्यादा जरूरी है

हेमा मालिनी ने बंटवारा पर क्या कहा? (फोटो सोर्स- IDMb)
Hema Malini On Sunny Deol Batwara 1947: बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री हेमा मालिनी ने सनी देओल की फिल्म 'बंटवारा 1947' को देखने के बाद अपना रिएक्शन दिया है। फिल्म को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए हेमा मालिनी ने इसकी कहानी और संदेश को आज के दौर के लिए बेहद जरूरी बताया। उन्होंने फिल्म की पूरी टीम की तारीफ करते हुए कहा कि समाज में नफरत और बंटवारे के बजाय इंसानियत, आपसी सम्मान और सद्भाव को प्राथमिकता मिलनी चाहिए।
हेमा मालिनी ने सोशल मीडिया पर फिल्म देखने के बाद अपनी प्रतिक्रिया साझा की। उन्होंने फिल्म को प्रभावशाली बताते हुए कहा कि इसकी कहानी में ऐसा संदेश है, जिसकी मौजूदा समय में खास जरूरत महसूस होती है। उन्होंने उम्मीद जताई कि फिल्म देखने वाले लोग इसके संदेश को समझेंगे और अपने नजरिए में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करेंगे।
हेमा मालिनी ने फिल्म की तारीफ करते हुए इसके निर्देशक राजकुमार संतोषी के निर्देशन को शानदार बताया। उन्होंने सनी देओल और दिग्गज अभिनेत्री शबाना आजमी के अभिनय की भी प्रशंसा की।
फिल्म में सनी देओल के साथ शबाना आजमी, करण देओल और प्रीति जिंटा भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में नजर आए हैं। हेमा मालिनी ने इन कलाकारों के काम को भी सराहा। उन्होंने करण देओल और प्रीति जिंटा के अभिनय की तारीफ करते हुए फिल्म के निर्माता आमिर खान को भी बधाई दी।
हेमा मालिनी ने खास तौर पर फिल्म के उस विचार को सराहा, जो लोगों को आपसी मतभेद और नफरत से ऊपर उठकर इंसानियत को देखने की प्रेरणा देता है। उनके मुताबिक, आज के समय में इस तरह का सकारात्मक संदेश दर्शकों तक पहुंचना महत्वपूर्ण है।
गौरतलब है कि धर्मेंद्र के निधन के बाद हेमा मालिनी और उनके सौतेले बेटों सनी देओल और बॉबी देओल के रिश्तों को लेकर भी चर्चाएं होती रही हैं। ऐसे में हेमा मालिनी का सनी देओल की फिल्म की सार्वजनिक तौर पर तारीफ करना भी सुर्खियों में आ गया है।
हालांकि, हेमा मालिनी और सनी देओल के रिश्ते को लेकर समय-समय पर अलग-अलग तरह की चर्चाएं सामने आती रही हैं, लेकिन फिल्म को लेकर उनकी यह प्रतिक्रिया परिवार से जुड़े सवालों से अलग एक दर्शक और अभिनेत्री के तौर पर उनकी राय को सामने रखती है।
‘बटवारा 1947’ का केंद्र भारत-पाकिस्तान विभाजन के दौर की घटनाएं और उससे जुड़े मानवीय पहलू हैं। फिल्म में भावनात्मक घटनाओं के साथ परिवार, संघर्ष, देशभक्ति और उस दौर की त्रासदी को पर्दे पर पेश करने की कोशिश की गई है।
फिल्म को समीक्षकों और दर्शकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली है। हालांकि, शुरुआती बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक मजबूत नहीं रहा। रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म ने पहले वीकेंड में भारत में करीब 26.50 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है, जबकि इसका कथित बजट करीब 120 करोड़ रुपये बताया जा रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों की कमाई फिल्म के लिए काफी महत्वपूर्ण होगी।
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