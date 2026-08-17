हेमा मालिनी ने सनी देओल की ‘बंटवारा 1947’ का किया रिव्यू, बोलीं- नफरत फैलाने से ज्यादा जरूरी है

Hema Malini On Sunny Deol Batwara 1947: बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री हेमा मालिनी ने सनी देओल की फिल्म 'बंटवारा 1947' को देखने के बाद अपना रिएक्शन दिया है। फिल्म को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए हेमा मालिनी ने इसकी कहानी और संदेश को आज के दौर के लिए बेहद जरूरी बताया। उन्होंने फिल्म की पूरी टीम की तारीफ करते हुए कहा कि समाज में नफरत और बंटवारे के बजाय इंसानियत, आपसी सम्मान और सद्भाव को प्राथमिकता मिलनी चाहिए।