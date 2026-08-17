कौन है 28 साल की आयशा गिलानी? जिन्हें फोन करके बुलाया बाहर, फिर कार पर किया हमला

आयाशा गिलानी के भाई ईमतुल्लाह के मुताबिक, हमलावरों की उम्र करीब 30 से 35 साल के बीच थी। हमलावरों ने अचानक गाड़ी पर हमला कर दिया और एक गोली सीधे आयशा की गर्दन में जा लगी, जिससे कार में ही उन्होंने दम तोड़ दिया, इस कारण गाड़ी भी नियंत्रण खो बैठी और दूसरी कार से टकरा गई। इस हादसे में आयशा की 15 साल की बहन असीमा गंभीर रूप से घायल हो गईं, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। आयशा के पिता फजल साहिबजादा ने अस्पताल पहुंचकर अपनी बेटी के शव की पहचान की है।