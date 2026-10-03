Bigg Boss 20 में लव और गुल्लू के इक्वेशन पर उदिति का बड़ा बयान, बोलीं- ‘ये सब अननैचुरल लगता है, क्रिंज माही का सपोर्ट है’

Uditi on Love Gill and Gullu: ‘बिग बॉस 20’ के घर में कंटेस्टेंट्स के बीच रिश्तों और बयानबाजी का दौर जारी है। अब लव और गुल्लू के बीच के इक्वेशन पर उदिति सिंह ने खुलकर अपनी राय रखी है। उन्होंने दोनों के एंगल को ‘अननैचुरल’, ‘क्रिंज’ और ‘फेक’ बताया है। उदिति के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं।