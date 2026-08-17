गोवा एक्सीडेंट विवाद में फंसे ‘मुन्ना भाई’ एक्टर अश्विन मुशरान, अब पत्नी संग लोकल लोगों से बहस का VIDEO चर्चा में

Ashwin Mushran Goa controversy: 'लगे रहो मुन्ना भाई' और 'फैशन' जैसी फिल्मों में नजर आ चुके एक्टर और वॉइस ओवर आर्टिस्ट अश्विन मुशरान गोवा में हुए एक सड़क हादसे को लेकर चर्चा में हैं। हादसे के बाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें अश्विन मुशरान और उनकी पत्नी मौके पर मौजूद कुछ लोगों से बहस करते नजर आ रहे हैं। हालांकि, हादसे की वजह और पूरे घटनाक्रम को लेकर पुलिस का आधिकारिक पक्ष अभी सामने नहीं आया है।