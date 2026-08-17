कारगिल हीरो अजय आहूजा थे SRK के बहुत बड़े फैन, सिद्धार्थ ने खोला ‘ऑपरेशन सफेद सागर’ में ‘ये काली काली आंखें’ वाले सीन का राज

सिद्धार्थ ने समझाया, "दूसरी बात यह थी कि एयर फोर्स के सभी सदस्य - बिना किसी रैंक या ओहदे की परवाह किए, जूनियर और सीनियर सब - एक साथ आते थे, डांस करते थे और साथ में ड्रिंक करते थे।" उन्होंने आगे बताया कि मेकर्स ने इस सीन को बनाते समय एयर फोर्स की एक खास परंपरा का सहारा लिया था। उन्होंने कहा, "असल में 'स्लोश डांस' नाम की एक परंपरा होती है, जो सुनने में ही साफ समझ आ जाती है। इसलिए हम उस भाईचारे में उस चीज को शामिल करना चाहते थे।"