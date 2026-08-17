17 अगस्त 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

OTT

‘जितनी नफरत मुशर्रफ से थी, दोगुनी हो गई’, Operation Safed Sagar में परवेज मुशर्रफ बने मनु ऋषि चड्ढा पर फैंस कर रहे कमेंट्स

Manu Rishi Chadha on Musharraf role: मनु ऋषि चड्ढा ने नेटफ्लिक्स की सीरीज 'ऑपरेशन सफेद सागर' में जनरल परवेज मुशर्रफ का किरदार निभाया है। इस किरदार के लिए उनको फैंस की मिले-जुले रिएक्शंस मिले हैं जिन पर अब एक्टर ने बात की है।
3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Rashi Sharma

Aug 17, 2026

manu rishi chadha as pervez musharraf

मुशर्रफ के किरदार में मनु ऋषि चड्ढा। (फोटो सोर्स: instagram-gajrajrao)

Manu Rishi Chadha as Pervez Musharraf: मनु ऋषि चड्ढा इन दिनों 'ऑपरेशन सफेद सागर' में जनरल परवेज मुशर्रफ का किरदार निभाकर चर्चा बटोर रहे हैं। नेटफ़्लिक्स की इस सीरीज में उनके किरदार को 1999 के कारगिल युद्ध के पीछे की बड़ी वजह के तौर पर दिखाया गया है। मनु ऋषि चड्ढा के अनुसार, इस रोल को निभाने पर उन्हें मिली-जुली प्रतिक्रियाएं मिली हैं, जहां कुछ दर्शकों ने उनके अभिनय को पसंद किया है, तो कुछ मुशर्रफ के किरदार के कारण उनसे नाराज हैं।

मनु ऋषि चड्ढा ने मिल रही प्रतिक्रियाओं पर की बात

हिंदुस्तान टाइम्स के साथ एक इंटरव्यू में, उन्होंने कहा, "सोशल मीडिया और मेरा मैसेज बॉक्स DM से भरा हुआ है। किसी ने लिखा कि वह मेरे काम के लिए मुझे गले लगाना चाहता है, लेकिन मेरे रोल के लिए मुझे थप्पड़ मारना चाहता है। मैंने सोचा… प्लीज थप्पड़ मत मारना, क्योंकि अगर दूसरों को भी ऐसा ही लगा तो यह बहुत ज्यादा हो जाएगा। मुझे लगता है कि यह नफरत भी प्यार ही है, क्योंकि इसका मतलब है कि मेरे काम की तारीफ हुई है।"

चड्ढा मानते हैं कि उन्हें शुरू से ही पता था कि यह ऐसा रोल नहीं है जिससे उन्हें प्यार मिलेगा। "मुझे एक कॉमन मैसेज मिल रहा है, मनु भाई, (मुशर्रफ के लिए) जितनी नफरत थी, वह दोगुनी हो गई, लेकिन आपसे प्यार हो गया! मैं चाहता हूं कि वह नफरत बनी रहे।" मुशर्रफ के किरदार में ढलना भी आसान काम नहीं था, और उन्होंने जानबूझकर उस व्यक्ति के असली फुटेज पर बहुत ज्यादा निर्भर रहने से परहेज किया। "मैंने बस 1-2 वीडियो देखे, लेकिन फिर मैंने न देखने का फैसला किया, वरना यह मजाकिया या बनावटी लगने लगता।

आगे उन्होंने बताया, 'मेरा पहला सवाल यह था कि मैं उनके जैसा कैसे दिखूंगा? साथ ही, हीरो की दुनिया में विलेन बनना, और वह भी एक असली इंसान का रोल, एक चुनौती थी। लेकिन, मेरे डायरेक्टर ओनी सेन और क्रिएटर्स अभिजीत परमार और कुशल श्रीवास्तव को मुझ पर भरोसा था।"

नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी से मिली मनु ऋषि चड्ढा को सलाह

अपने रोल की तैयारी के बारे में बात करते हुए वो कहते हैं, "मैं सोच रहा था कि तैयारी कैसे करूं, तभी मुझे नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी का मैसेज आया कि लंच पर मिलते हैं। मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने 'मंटो' फिल्म में सआदत हसन मंटो का रोल कैसे किया था। उन्होंने बताया कि मंटो की फोटो और काम के अलावा उनके बारे में कोई और जानकारी नहीं थी, इसलिए उन्होंने उनके इंसानी पहलू पर काम किया, चाहे वह सही हो या गलत! तो, मैंने तय किया कि मैं बस अपने डायरेक्टर और क्रिएटर्स की सोच को ही फ़ॉलो करूंगा।"

मुशर्रफ बनना आसान नहीं था

मनु ने बताया कि जहां टीम ने उनके फिजिकल लुक को एकदम सही बनाने पर ध्यान दिया, वहीं उनके किरदार के व्यक्तित्व को पूरी तरह उन पर छोड़ दिया। उन्होंने मुशर्रफ के ज्यादा वीडियो नहीं देखे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उनका अभिनय सिर्फ नकल बनकर न रह जाए। उनके लिए एक असली इंसान का विलेन किरदार निभाना बड़ी चुनौती थी।

एक भारतीय के तौर पर मैं उनसे नफरत कर सकता हूं

इतना ही नहीं मनु ने कहा, 'एक भारतीय के तौर पर मैं उनसे नफरत कर सकता हूं, लेकिन एक एक्टर के तौर पर नहीं! मेरा तरीका यह था कि यूनिफॉर्म पहनने के बाद मैं उसके और पाकिस्तान के प्रति पूरी तरह ईमानदार रहूं। मैंने यह मानना ​​शुरू कर दिया कि मैं मुशर्रफ हूं, जो अपने देश अपनी जबरदस्त नफरत और अपने मिशन के प्रति बहुत वफादार और ईमानदार है। मेरी घबराहट वाली एनर्जी ने मुझे फोकस करने में मदद की।"

सेट पर खुद को किरदार में रखा

शूटिंग के दौरान मनु लोगों से ज्यादा बातचीत नहीं करते थे, ताकि किरदार से बाहर न निकलें। उन्होंने बताया कि नसीरुद्दीन शाह से उन्होंने ‘स्विच ऑन’ और ‘स्विच ऑफ’ होने का तरीका सीखा था। मनु के मुताबिक, इस फिल्म में उन्होंने अपने किरदार में कोई इम्प्रोवाइजेशन भी नहीं किया और पूरी तरह डायरेक्टर के विजन के मुताबिक काम किया।

ऑपरेशन सफेद सागर के बारे में

'ऑपरेशन सफेद सागर' में सिद्धार्थ स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा का किरदार निभा रहे हैं, जबकि जिमी शेरगिल पूर्व एयर चीफ मार्शल बी.एस. धनोआ से प्रेरित किरदार निभा रहे हैं। इस सीरीज में अमृता बागची ने अल्का आहूजा का किरदार निभाया है। नेटफ्लिक्स की इस सीरीज में दिखाया गया है कि मारे जाने से पहले पाकिस्तानी सेना ने अजय आहूजा को बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया था।

‘हम दुश्मन भी नहीं थे, दोस्त भी नहीं’, शाहरुख खान संग रिश्ते पर सनी देओल का बड़ा खुलासा

ये भी पढ़ें
Sunny Deol on Shah Rukh Khan

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Entertainment

Updated on:

17 Aug 2026 03:39 pm

Published on:

17 Aug 2026 03:39 pm

Hindi News / Entertainment / OTT News / ‘जितनी नफरत मुशर्रफ से थी, दोगुनी हो गई’, Operation Safed Sagar में परवेज मुशर्रफ बने मनु ऋषि चड्ढा पर फैंस कर रहे कमेंट्स

बड़ी खबरें

View All

OTT

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘उसे दो गोलियां लगी थीं’, कारगिल युद्ध में अजय आहूजा की शहादत पर बी.एस. धनोआ का खुलासा

Operation Safed Sagar Ajay Ahuja
OTT

”क्या पापा कभी वापस नहीं आएंगे?’ शहीद अजय आहूजा की पत्नी का Operation Safed Sagar से दर्द हुआ ताजा

Operation safed sagar martyr ajay ahuja wife alka recall marriage son
OTT

Mallika Sherawat Crush Claim: “टॉम क्रूज को है मुझ पर क्रश, भेजते हैं मैसेज” ‘द ट्रेटर्स 2’ रियलिटी शो में मल्लिका शेरावत का बड़ा खुलासा

Mallika Sherawat reveals Tom Cruise send me personal messages video
OTT

OTT पर छाई ‘ऑपरेशन सफेद सागर’, जानिए पूरा सच…जब पाकिस्तान में PM वाजपेयी हुए थे अपमानित

Atal Bihari Vajpayee Wagah Border insident
OTT

‘एपिसोड जब आएगा मैं देश छोड़कर जा चुकी होंगी’, मल्लिका शेरावत के जेल वाले कमेंट पर रिया चक्रवर्ती ने दिया जवाब

mallika sherawat dig rhea chakraborty about jail sushant singh rajpur death
OTT
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.