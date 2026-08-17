‘जितनी नफरत मुशर्रफ से थी, दोगुनी हो गई’, Operation Safed Sagar में परवेज मुशर्रफ बने मनु ऋषि चड्ढा पर फैंस कर रहे कमेंट्स

चड्ढा मानते हैं कि उन्हें शुरू से ही पता था कि यह ऐसा रोल नहीं है जिससे उन्हें प्यार मिलेगा। "मुझे एक कॉमन मैसेज मिल रहा है, मनु भाई, (मुशर्रफ के लिए) जितनी नफरत थी, वह दोगुनी हो गई, लेकिन आपसे प्यार हो गया! मैं चाहता हूं कि वह नफरत बनी रहे।" मुशर्रफ के किरदार में ढलना भी आसान काम नहीं था, और उन्होंने जानबूझकर उस व्यक्ति के असली फुटेज पर बहुत ज्यादा निर्भर रहने से परहेज किया। "मैंने बस 1-2 वीडियो देखे, लेकिन फिर मैंने न देखने का फैसला किया, वरना यह मजाकिया या बनावटी लगने लगता।