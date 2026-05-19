नवाजुद्दीन सिद्दीकी के पिता का Amitabh Bachchan से था खास कनेक्शन, रणवीर सिंह के रह चुके एक्टिंग कोच

मुंबई आने के बाद नवाजुद्दीन ने सैकड़ों ऑडिशन दिए। कई बार उन्हें सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि वो पारंपरिक हीरो जैसे नहीं दिखते थे। किसी ने कहा रंग बहुत डार्क है, तो किसी ने कहा चेहरा हीरो वाला नहीं है। लगातार रिजेक्शन ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया था। उन्होंने खुद बताया था कि कई बार वो मुंबई की सड़कों पर छुपकर रोते थे। हालात इतने खराब हो गए थे कि कई दिनों तक सिर्फ पारले-जी बिस्कुट खाकर गुजारा करना पड़ा। पेट पालने के लिए उन्होंने दिल्ली और नोएडा में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी भी की।