उमर खालिद और शरजील इमाम केस पर प्रकाश राज ने की टिप्पणी, SC के फैसले पर बोले- कब मिलेगी जमानत?

दिल्ली दंगों से जुड़े मामलों में उमर खालिद और शरजील इमाम लंबे समय से जेल में बंद हैं। दोनों पर यूएपीए के तहत गंभीर आरोप लगाए गए हैं। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट की हालिया टिप्पणी ने इस पूरे मामले को नई दिशा दे दी है। अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि संविधान का अनुच्छेद 21 हर नागरिक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता और शीघ्र न्याय का अधिकार देता है। ऐसे में लंबे समय तक ट्रायल पूरा न होना भी एक गंभीर चिंता का विषय है।