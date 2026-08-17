TV की ‘बहू’ से BJP की महामंत्री तक, स्मृति ईरानी ने ऐसे बदली अपनी पहचान, एक्टिंग में भी की वापसी

Smriti Irani BJP national general secretary: टीवी की दुनिया में 'तुलसी वीरानी' के किरदार से घर-घर में पहचान बनाने वाली स्मृति ईरानी एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार वजह सिर्फ उनका टीवी से जुड़ाव नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी में मिली नई जिम्मेदारी भी है। बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम में स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। ऐसे में एक बार फिर चर्चा उनके उस सफर की हो रही है, जिसमें उन्होंने छोटे पर्दे की फेमस बहू से लेकर राजनीति के बड़े चेहरे तक का सफर तय किया।