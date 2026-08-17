17 अगस्त 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मनोरंजन

TV की ‘बहू’ से BJP की महामंत्री तक, स्मृति ईरानी ने ऐसे बदली अपनी पहचान, एक्टिंग में भी की वापसी

Smriti Irani BJP national general secretary: टीवी की 'तुलसी वीरानी' के नाम से फेमस स्मृति ईरानी को बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम में महामंत्री बनाया गया है। जानें टीवी से राजनीति और फिर एक्टिंग में वापसी तक का उनका सफर।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Aug 17, 2026

Smriti Irani Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi

'तुलसी वीरानी' के किरदार से घर-घर में पहचान बनाने वाली स्मृति ईरानी (सोर्स: X-@MrDemocratic_)

Smriti Irani BJP national general secretary: टीवी की दुनिया में 'तुलसी वीरानी' के किरदार से घर-घर में पहचान बनाने वाली स्मृति ईरानी एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार वजह सिर्फ उनका टीवी से जुड़ाव नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी में मिली नई जिम्मेदारी भी है। बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम में स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। ऐसे में एक बार फिर चर्चा उनके उस सफर की हो रही है, जिसमें उन्होंने छोटे पर्दे की फेमस बहू से लेकर राजनीति के बड़े चेहरे तक का सफर तय किया।

'तुलसी' बनकर घर-घर में बनाई पहचान

स्मृति ईरानी को सबसे ज्यादा लोकप्रियता एकता कपूर के चर्चित टीवी शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' से मिली। शो में उन्होंने तुलसी वीरानी का किरदार निभाया था। ये किरदार दर्शकों के बीच इतना फेमस हुआ कि लंबे समय तक स्मृति ईरानी की पहचान ही 'तुलसी' के नाम से होने लगी।

बता दें, शो में संस्कारी बहू और परिवार को संभालने वाली महिला के रूप में उनके किरदार ने उन्हें टीवी की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियों में शामिल कर दिया। स्मृति ने इसके अलावा भी कई टीवी प्रोजेक्ट्स में काम किया, लेकिन तुलसी का किरदार उनके करियर की सबसे बड़ी पहचान बना।

एक्टिंग से राजनीति की ओर बढ़ाया कदम

टीवी पर लोकप्रियता हासिल करने के बाद स्मृति ईरानी ने राजनीति का रुख किया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना राजनीतिक सफर शुरू किया और धीरे-धीरे पार्टी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभालती गईं।

दरअसल, स्मृति ईरानी ने लोकसभा चुनाव भी लड़ा और राष्ट्रीय राजनीति में अपनी मजबूत पहचान बनाई। वो केंद्र सरकार में मंत्री भी रहीं। राजनीति में सक्रिय होने के साथ ही उनकी पहचान अब सिर्फ टीवी अभिनेत्री की नहीं, बल्कि बीजेपी की प्रमुख नेताओं में होने लगी।

स्मृति ईरानी एक बार फिर चर्चा में

स्मृति ईरानी केंद्र में मंत्री के तौर पर भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाल चुकी हैं। हालांकि, 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें अमेठी सीट पर हार का सामना करना पड़ा था। इसके बावजूद बीजेपी में उनकी राजनीतिक भूमिका खत्म नहीं हुई। अब पार्टी की नई राष्ट्रीय टीम में उन्हें राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। इस नियुक्ति के बाद स्मृति ईरानी एक बार फिर राजनीतिक चर्चा के केंद्र में हैं।

राजनीति के साथ एक्टिंग में भी वापसी

स्मृति ईरानी ने राजनीति में सक्रिय रहने के साथ टीवी की दुनिया से पूरी तरह दूरी नहीं बनाई। वो हाल ही में 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' के जरिए अपने चर्चित किरदार तुलसी वीरानी के रूप में छोटे पर्दे पर छाई हुई हैं।

ऐसे में स्मृति ईरानी का सफर दिलचस्प हो जाता है। एक तरफ वो बीजेपी में राष्ट्रीय स्तर की अहम जिम्मेदारी संभाल रही हैं, वहीं दूसरी तरफ दर्शक उन्हें दोबारा उसी किरदार में देख रहे हैं जिसने उन्हें घर-घर में पहचान दिलाई थी। यानी जिस 'तुलसी' को कभी टीवी दर्शकों ने परिवार की बहू के तौर पर पसंद किया था, अब वही स्मृति ईरानी आज राजनीति में बीजेपी की राष्ट्रीय महामंत्री के तौर पर अपनी अलग पहचान बनाने वाली हैं।

खबर शेयर करें:

Updated on:

17 Aug 2026 05:53 pm

Published on:

17 Aug 2026 05:53 pm

Hindi News / Entertainment / TV की ‘बहू’ से BJP की महामंत्री तक, स्मृति ईरानी ने ऐसे बदली अपनी पहचान, एक्टिंग में भी की वापसी

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

कारगिल हीरो अजय आहूजा थे SRK के बहुत बड़े फैन, सिद्धार्थ ने खोला ‘ऑपरेशन सफेद सागर’ में ‘ये काली काली आंखें’ वाले सीन का राज

Ajay Ahuja SRK Fan
OTT

गोवा एक्सीडेंट विवाद में फंसे ‘मुन्ना भाई’ एक्टर अश्विन मुशरान, अब पत्नी संग लोकल लोगों से बहस का VIDEO चर्चा में

Ashwin Mushran
मनोरंजन

‘ईद पर उन्हें चिकन बिरयानी खिलाते थे’, मुस्लिम मॉडल रिदा थराना ने सुनाया बचपन का किस्सा, बोलीं- हमारे सामने हिंदू पड़ोसी रहते थे

Rida Tharana Revelation On Hindu-Muslim
मनोरंजन

हेमा मालिनी ने सनी देओल की ‘बंटवारा 1947’ का किया रिव्यू, बोलीं- नफरत फैलाने से ज्यादा जरूरी है इंसानियत

Hema Malini On Sunny Deol Batwara 1947
मनोरंजन

‘सत श्री अकाल भाभी’, बोटिंग कर रहे थे फेमस यूट्यूबर सौरव जोशी-अवंतिका, तभी पास पहुंचा ग्रुप, पत्नी के रिएक्शन ने छेड़ दी नई बहस

Sourav Joshi viral video
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.