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स्मृति ईरानी के राष्ट्रीय महामंत्री बनते ही ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2’ को अलविदा कहेंगी अभिनेत्री? कुछ दिन पहले किया था क्रिप्टिक पोस्ट

Smriti Irani National General Secretary: स्मृति ईरानी को अब बीजेपी ने राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी सौंप दी है। इसी बीच उनके शो को लेकर अब अटकलें लगाई जा रही हैं।
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मुंबई

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Himanshu Soni

Aug 17, 2026

Smriti Irani National General Secretary

स्मृति ईरानी (फोटो सोर्स- Instagram/IMDb)

Smriti Irani National General Secretary: टीवी की दुनिया में तुलसी वीरानी के किरदार से घर-घर में पहचान बनाने वाली स्मृति ईरानी एक बार फिर चर्चा में हैं। वजह इस बार सिर्फ उनका टीवी शो नहीं, बल्कि राजनीति में मिली नई जिम्मेदारी भी है। भाजपा की नई राष्ट्रीय टीम में स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। ऐसे में अब सवाल उठने लगा है कि क्या संगठन में बढ़ी जिम्मेदारी के चलते वो ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2’ से दूरी बना लेंगी?

भाजपा में बढ़ी स्मृति ईरानी की जिम्मेदारी

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान किया है। इसमें स्मृति ईरानी को महत्वपूर्ण संगठनात्मक जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनके साथ उत्तर प्रदेश से जुड़े कई अन्य नेताओं को भी राष्ट्रीय संगठन में जगह मिली है।

स्मृति ईरानी के लिए यह जिम्मेदारी इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि वह पहले केंद्र सरकार में मंत्री रह चुकी हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी सक्रिय भूमिका निभा चुकी हैं। ऐसे में राष्ट्रीय संगठन में उनकी नई भूमिका से उनके राजनीतिक कामकाज का दायरा बढ़ना तय माना जा रहा है।

अब शो छोड़ेंगी या जारी रखेंगी काम?

स्मृति ईरानी को नई राजनीतिक जिम्मेदारी मिलने के बाद सबसे ज्यादा चर्चा उनके टीवी कमबैक को लेकर हो रही है। वह इन दिनों ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2’ में तुलसी के किरदार में नजर आ रही हैं। शो को लेकर पहले से ही इसके खत्म होने की अटकलें लगाई जा रही थीं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि सीरियल अगस्त में ऑफ एयर हो सकता है, जबकि बाद में इसे कुछ समय का एक्सटेंशन मिलने की खबर सामने आई।

अब स्मृति ईरानी को भाजपा में राष्ट्रीय महामंत्री बनाए जाने के बाद यह सवाल और दिलचस्प हो गया है कि क्या वह राजनीति और अभिनय, दोनों जिम्मेदारियों को एक साथ संभाल पाएंगी?

कुछ दिन पहले किया था रहस्यमयी पोस्ट

दरअसल, शो के भविष्य को लेकर चर्चाओं के बीच स्मृति ईरानी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया था, जिसने लोगों का ध्यान खींचा। उन्होंने अपनी एक पुरानी तस्वीर के साथ ऐसा कैप्शन लिखा था, जिससे उनके फैंस और टीवी दर्शक अलग-अलग कयास लगाने लगे।

पोस्ट में उन्होंने संकेत दिया था कि अभी उनका काम खत्म नहीं हुआ है और वह फिलहाल मैदान में मौजूद हैं। हालांकि, उन्होंने इस पोस्ट में ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2’ या शो छोड़ने को लेकर सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा था।

इसी वजह से इस पोस्ट को लेकर यह अटकल भी लगाई गई कि शायद वह अपने करियर को लेकर कोई बड़ा संकेत दे रही हैं। हालांकि, इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई।

‘क्योंकि…2’ को मिला है एक्सटेंशन

शो को लेकर सामने आई जानकारी के मुताबिक, ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2’ अगस्त में खत्म नहीं हो रहा है और इसे फिलहाल शॉर्ट एक्सटेंशन मिला है। ऐसे में दर्शकों को स्मृति ईरानी को तुलसी के किरदार में कुछ और समय देखने का मौका मिल सकता है।

लेकिन अब भाजपा में मिली नई जिम्मेदारी के बाद शो में उनकी मौजूदगी को लेकर फिर सवाल खड़े हो गए हैं। राष्ट्रीय महामंत्री की भूमिका में स्मृति को पार्टी के संगठनात्मक कामकाज और आगामी राजनीतिक गतिविधियों में अधिक समय देना पड़ सकता है।

क्या राजनीति के लिए टीवी को छोड़ देंगी स्मृति?

फिलहाल स्मृति ईरानी की ओर से ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया है कि वह ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2’ छोड़ रही हैं। इसलिए अभी इसे सिर्फ संभावित अटकल के तौर पर ही देखा जाना चाहिए।

हालांकि, जिस तरह उनकी राजनीतिक भूमिका लगातार महत्वपूर्ण होती जा रही है और दूसरी तरफ टीवी शो को लेकर पहले से ही तरह-तरह की चर्चाएं चल रही हैं, उससे यह सवाल जरूर बना हुआ है कि क्या तुलसी एक बार फिर टीवी को अलविदा कहकर पूरी तरह राजनीति पर फोकस करेंगी, या दोनों जिम्मेदारियों के बीच तालमेल बैठाएंगी? इसका जवाब आने वाले समय में ही साफ होगा।

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Updated on:

17 Aug 2026 04:38 pm

Published on:

17 Aug 2026 04:38 pm

Hindi News / Entertainment / स्मृति ईरानी के राष्ट्रीय महामंत्री बनते ही ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2’ को अलविदा कहेंगी अभिनेत्री? कुछ दिन पहले किया था क्रिप्टिक पोस्ट

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