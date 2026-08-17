स्मृति ईरानी के राष्ट्रीय महामंत्री बनते ही ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2’ को अलविदा कहेंगी अभिनेत्री? कुछ दिन पहले किया था क्रिप्टिक पोस्ट

Smriti Irani National General Secretary: टीवी की दुनिया में तुलसी वीरानी के किरदार से घर-घर में पहचान बनाने वाली स्मृति ईरानी एक बार फिर चर्चा में हैं। वजह इस बार सिर्फ उनका टीवी शो नहीं, बल्कि राजनीति में मिली नई जिम्मेदारी भी है। भाजपा की नई राष्ट्रीय टीम में स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। ऐसे में अब सवाल उठने लगा है कि क्या संगठन में बढ़ी जिम्मेदारी के चलते वो ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2’ से दूरी बना लेंगी?