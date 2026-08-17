28 साल की पाकिस्तानी TikTok स्टार आयशा गिलानी पर हमले के बाद का CCTV फुटेज आया सामने, भागते दिखे दो बाइक सवार

Ayesha Gilani Murder News: पाकिस्तान की मशहूर टिक टॉकर आयशा गिलानी उर्फ शम्सू बीबी की महज 28 साल की उम्र में गोली मारकर हत्या कर दी गई। सोशल मीडिया पर करीब 13 लाख फॉलोअर्स रखने वाली आयशा को कथित तौर पर फोन करके घर से बाहर बुलाया गया था। इसके कुछ ही देर बाद बाइक सवार हमलावरों ने उनकी कार को निशाना बनाया। वारदात में आयशा की मौत हो गई, जबकि उनकी 15 वर्षीय बहन गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस अब CCTV फुटेज के आधार पर हमलावरों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है।