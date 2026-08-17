‘करण औजला का गुस्सा पूरी तरह जायज’, फैन पर भड़के सिंगर तो सोशल मीडिया पर शुरू हुई बहस, VIDEO

एक यूजर ने कमेंट किया कि उसे यह हरकत बेहद बेवकूफी भरी लगी और करण का गुस्सा पूरी तरह समझ में आता है। वहीं, कुछ लोगों को सिंगर और फैन के बीच हुई बाद की बातचीत मजेदार लगी। दूसरे यूजर ने दावा किया कि करण ने फैन से कथित तौर पर कुछ और बातें भी कहीं। हालांकि, इन कथित बयानों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। एक और यूजर ने मजाक में लिखा कि करण औजला ने उसके इंस्टाग्राम फीड पर पूरी तरह कब्जा कर लिया है।