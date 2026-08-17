जाति वाले कॉलम में हरिवंश राय बच्चन ने लिख दिया था ‘बच्चन’, अमिताभ ने KBC में खोला अपने सरनेम का राज

KBC 18 में कंटेस्टेंट डॉ. जागृति से बातचीत के दौरान अमिताभ बच्चन को पता चला कि वो प्रयागराज से हैं और उन्होंने सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ाई की है। ये सुनकर अमिताभ ने बताया कि यह स्कूल उनका भी पहला स्कूल था। इसके बाद उन्होंने अपने पिता हरिवंश राय बच्चन से जुड़ा एक पुराना किस्सा शेयर किया। अमिताभ ने बताया कि जब उनके माता-पिता उन्हें स्कूल में दाखिला दिलाने लेकर गए थे, तब एडमिशन फॉर्म में नाम और दूसरी जानकारियों के साथ जाति का कॉलम भी था।