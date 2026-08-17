17 अगस्त 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मनोरंजन

पहले धर्म परिवर्तन पर किया बड़ा दावा, फिर सोशल मीडिया पर भड़कीं हिमांशी खुराना, अब डिलीट कर दिया पोस्ट

Himanshi Khurana Religion Conversion: अभिनेत्री हिमांशी खुराना ने हाल ही में धर्म परिवर्तन से जुड़ा दावा करने के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है. जिसे उन्होंने डिलीट भी कर दिया।
3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Aug 17, 2026

Himanshi Khurana Religion Conversion

हिमांशी खुराना ने डिलीट की पोस्ट (फोटो सोर्स- Instagram/iamhimanshikhurana)

Himanshi Khurana Religion Conversion: पंजाबी अभिनेत्री और ‘बिग बॉस 13’ फेम हिमांशी खुराना एक बार फिर अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में हैं। हाल ही में पारस छाबड़ा के पॉडकास्ट में उन्होंने अपने पुराने रिश्ते और धर्म से जुड़े एक अनुभव पर बात की थी। बातचीत के कुछ हिस्से सोशल मीडिया पर वायरल हुए तो उनके बयान को लेकर चर्चा तेज हो गई। इसके बाद हिमांशी ने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया दी, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने वह पोस्ट डिलीट कर दिया।

पॉडकास्ट में धर्म को लेकर खुलकर की बात

हिमांशी से पॉडकास्ट के दौरान उनके उस पुराने रिश्ते के बारे में सवाल किया गया, जिसमें धर्म को लेकर कथित तौर पर काफी चर्चा हुई थी। रिपोर्ट्स में इसे धर्म परिवर्तन से जोड़कर देखा जा रहा था, लेकिन हिमांशी ने इस शब्दावली से खुद को अलग रखा।

अभिनेत्री ने बताया कि रिश्ते के दौरान सामने वाला व्यक्ति उन्हें अपने धर्म से जुड़ी अच्छी बातें समझाने की कोशिश करता था। वह चाहती थीं कि हिमांशी उन बातों को समझें और स्वीकार करें। हालांकि, हिमांशी ने कहा कि वह ऐसा करने के लिए सहज नहीं थीं।

इस अनुभव को याद करते हुए उन्होंने बताया कि उस समय उनके मन में अपने विश्वास को लेकर कई सवाल उठने लगे थे। उन्हें यह भी महसूस हुआ कि अगर वह दूसरे विश्वास को स्वीकार करती हैं तो कहीं ऐसा न लगे कि वह अपने धर्म और भगवान के साथ विश्वासघात कर रही हैं।

चार धाम जाने की भी थी इच्छा

हिमांशी ने बातचीत के दौरान उस दौर की अपनी भावनाओं को भी याद किया। उन्होंने बताया कि किसी बड़े फैसले से पहले वह अपने धार्मिक स्थलों की यात्रा पूरी करना चाहती थीं। उनके मन में चार धाम जाने और मंदिरों के दर्शन करने की इच्छा थी।

उनकी बातों से साफ था कि यह उनके लिए सिर्फ किसी रिश्ते से जुड़ा फैसला नहीं था, बल्कि निजी आस्था और भावनाओं से जुड़ा संवेदनशील विषय भी था।

असीम रियाज से जुड़ा है पूरा मामला

हालांकि पॉडकास्ट में हिमांशी ने सीधे तौर पर असीम रियाज का नाम नहीं लिया, लेकिन उनकी बातों को उनके पुराने रिश्ते से जोड़कर देखा गया। हिमांशी और असीम की मुलाकात ‘बिग बॉस 13’ के दौरान हुई थी। शो में दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और बाहर आने के बाद भी उनका रिश्ता कई साल तक चला।

दोनों ने करीब चार साल साथ रहने के बाद 2023 में अलग होने का फैसला किया था। उस समय उनके ब्रेकअप की वजहों में अलग-अलग धार्मिक मान्यताओं को भी बताया गया था। ऐसे में अब हिमांशी के पॉडकास्ट बयान ने उनके पुराने रिश्ते से जुड़ी चर्चाओं को फिर हवा दे दी है।

‘Storm in a Teacup’ कहकर डिलीट की पोस्ट

पॉडकास्ट की बात सोशल मीडिया पर चर्चा में आने के बाद हिमांशी ने इंस्टाग्राम पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने संकेत दिया कि उनकी निजी जिंदगी के एक छोटे से अनुभव को मीडिया और सोशल मीडिया पर जरूरत से ज्यादा बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है।

उन्होंने इसे ‘Storm in a Teacup’ यानी छोटी बात का बड़ा विवाद बनने जैसा बताया। हालांकि, बाद में हिमांशी ने अपनी यह इंस्टाग्राम स्टोरी हटा दी।

सोशल मीडिया पर फिर चर्चा में आया पुराना रिश्ता

हिमांशी की डिलीट की गई पोस्ट के बाद भी उनके पॉडकास्ट के बयान सोशल मीडिया पर चर्चा में बने हुए हैं। कुछ लोग इसे अभिनेत्री की निजी जिंदगी और व्यक्तिगत अनुभव बताते हुए उनकी बात का सम्मान करने की अपील कर रहे हैं, जबकि कई यूजर्स असीम रियाज के साथ उनके पुराने रिश्ते को लेकर सवाल उठा रहे हैं।

फिलहाल हिमांशी ने इस पूरे मामले पर अपनी डिलीट की गई स्टोरी के बाद कोई विस्तृत नया बयान नहीं दिया है। लेकिन उनके पॉडकास्ट में कही गई बातों ने एक बार फिर हिमांशी और असीम के रिश्ते से जुड़ी पुरानी कहानी को चर्चा में ला दिया है।

आमिर खान के पेट की हुई मौत? रोते हुए नजर आया बेटा आजाद, टेंशन में दिखी पूर्व पत्नी किरण राव

ये भी पढ़ें
Aamir Khan Pet Death

खबर शेयर करें:

Updated on:

17 Aug 2026 02:56 pm

Published on:

17 Aug 2026 02:56 pm

Hindi News / Entertainment / पहले धर्म परिवर्तन पर किया बड़ा दावा, फिर सोशल मीडिया पर भड़कीं हिमांशी खुराना, अब डिलीट कर दिया पोस्ट

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘करण औजला का गुस्सा पूरी तरह जायज’, फैन पर भड़के सिंगर तो सोशल मीडिया पर शुरू हुई बहस, VIDEO

Karan Aujla viral video
मनोरंजन

आसिम रियाज से ब्रेकअप के बाद भी मस्जिद जाती थीं हिमांशी खुराना? धर्म परिवर्तन वाले खुलासे के बाद लोगों ने दिखाए सबूत

Himanshi Khurana Religion Controversy
मनोरंजन

‘जितनी नफरत मुशर्रफ से थी, दोगुनी हो गई’, Operation Safed Sagar में परवेज मुशर्रफ बने मनु ऋषि चड्ढा पर फैंस कर रहे कमेंट्स

manu rishi chadha as pervez musharraf
OTT

जाति वाले कॉलम में हरिवंश राय बच्चन ने लिख दिया था ‘बच्चन’, अमिताभ ने KBC में खोला अपने सरनेम का राज

Amitabh Bachchan surname story
मनोरंजन

“क्या आपको बीफ पसंद आया?” अभिनेत्री मालविका शर्मा से पत्रकार ने पूछा सवाल, एक्ट्रेस का रिएक्शन हुआ वायरल

Khalifa actress malvika sharma reporter asked did you like beef
टॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.