पहले धर्म परिवर्तन पर किया बड़ा दावा, फिर सोशल मीडिया पर भड़कीं हिमांशी खुराना, अब डिलीट कर दिया पोस्ट

Himanshi Khurana Religion Conversion: पंजाबी अभिनेत्री और ‘बिग बॉस 13’ फेम हिमांशी खुराना एक बार फिर अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में हैं। हाल ही में पारस छाबड़ा के पॉडकास्ट में उन्होंने अपने पुराने रिश्ते और धर्म से जुड़े एक अनुभव पर बात की थी। बातचीत के कुछ हिस्से सोशल मीडिया पर वायरल हुए तो उनके बयान को लेकर चर्चा तेज हो गई। इसके बाद हिमांशी ने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया दी, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने वह पोस्ट डिलीट कर दिया।