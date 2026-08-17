पहले धर्म परिवर्तन पर किया बड़ा दावा, फिर सोशल मीडिया पर भड़कीं हिमांशी खुराना, अब डिलीट कर दिया पोस्ट

हिमांशी खुराना ने डिलीट की पोस्ट (फोटो सोर्स- Instagram/iamhimanshikhurana)
Himanshi Khurana Religion Conversion: पंजाबी अभिनेत्री और ‘बिग बॉस 13’ फेम हिमांशी खुराना एक बार फिर अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में हैं। हाल ही में पारस छाबड़ा के पॉडकास्ट में उन्होंने अपने पुराने रिश्ते और धर्म से जुड़े एक अनुभव पर बात की थी। बातचीत के कुछ हिस्से सोशल मीडिया पर वायरल हुए तो उनके बयान को लेकर चर्चा तेज हो गई। इसके बाद हिमांशी ने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया दी, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने वह पोस्ट डिलीट कर दिया।
हिमांशी से पॉडकास्ट के दौरान उनके उस पुराने रिश्ते के बारे में सवाल किया गया, जिसमें धर्म को लेकर कथित तौर पर काफी चर्चा हुई थी। रिपोर्ट्स में इसे धर्म परिवर्तन से जोड़कर देखा जा रहा था, लेकिन हिमांशी ने इस शब्दावली से खुद को अलग रखा।
अभिनेत्री ने बताया कि रिश्ते के दौरान सामने वाला व्यक्ति उन्हें अपने धर्म से जुड़ी अच्छी बातें समझाने की कोशिश करता था। वह चाहती थीं कि हिमांशी उन बातों को समझें और स्वीकार करें। हालांकि, हिमांशी ने कहा कि वह ऐसा करने के लिए सहज नहीं थीं।
इस अनुभव को याद करते हुए उन्होंने बताया कि उस समय उनके मन में अपने विश्वास को लेकर कई सवाल उठने लगे थे। उन्हें यह भी महसूस हुआ कि अगर वह दूसरे विश्वास को स्वीकार करती हैं तो कहीं ऐसा न लगे कि वह अपने धर्म और भगवान के साथ विश्वासघात कर रही हैं।
हिमांशी ने बातचीत के दौरान उस दौर की अपनी भावनाओं को भी याद किया। उन्होंने बताया कि किसी बड़े फैसले से पहले वह अपने धार्मिक स्थलों की यात्रा पूरी करना चाहती थीं। उनके मन में चार धाम जाने और मंदिरों के दर्शन करने की इच्छा थी।
उनकी बातों से साफ था कि यह उनके लिए सिर्फ किसी रिश्ते से जुड़ा फैसला नहीं था, बल्कि निजी आस्था और भावनाओं से जुड़ा संवेदनशील विषय भी था।
हालांकि पॉडकास्ट में हिमांशी ने सीधे तौर पर असीम रियाज का नाम नहीं लिया, लेकिन उनकी बातों को उनके पुराने रिश्ते से जोड़कर देखा गया। हिमांशी और असीम की मुलाकात ‘बिग बॉस 13’ के दौरान हुई थी। शो में दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और बाहर आने के बाद भी उनका रिश्ता कई साल तक चला।
दोनों ने करीब चार साल साथ रहने के बाद 2023 में अलग होने का फैसला किया था। उस समय उनके ब्रेकअप की वजहों में अलग-अलग धार्मिक मान्यताओं को भी बताया गया था। ऐसे में अब हिमांशी के पॉडकास्ट बयान ने उनके पुराने रिश्ते से जुड़ी चर्चाओं को फिर हवा दे दी है।
पॉडकास्ट की बात सोशल मीडिया पर चर्चा में आने के बाद हिमांशी ने इंस्टाग्राम पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने संकेत दिया कि उनकी निजी जिंदगी के एक छोटे से अनुभव को मीडिया और सोशल मीडिया पर जरूरत से ज्यादा बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है।
उन्होंने इसे ‘Storm in a Teacup’ यानी छोटी बात का बड़ा विवाद बनने जैसा बताया। हालांकि, बाद में हिमांशी ने अपनी यह इंस्टाग्राम स्टोरी हटा दी।
हिमांशी की डिलीट की गई पोस्ट के बाद भी उनके पॉडकास्ट के बयान सोशल मीडिया पर चर्चा में बने हुए हैं। कुछ लोग इसे अभिनेत्री की निजी जिंदगी और व्यक्तिगत अनुभव बताते हुए उनकी बात का सम्मान करने की अपील कर रहे हैं, जबकि कई यूजर्स असीम रियाज के साथ उनके पुराने रिश्ते को लेकर सवाल उठा रहे हैं।
फिलहाल हिमांशी ने इस पूरे मामले पर अपनी डिलीट की गई स्टोरी के बाद कोई विस्तृत नया बयान नहीं दिया है। लेकिन उनके पॉडकास्ट में कही गई बातों ने एक बार फिर हिमांशी और असीम के रिश्ते से जुड़ी पुरानी कहानी को चर्चा में ला दिया है।
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