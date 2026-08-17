‘गाली बको और बद्तमीजी करो’, PM मोदी के ‘दिमागी नक्सली’ वाले बयान पर प्रकाश राज ने कसा तंज तो लोगों ने लगा दी फटकार

प्रकाश राज ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दी, जिसमें कथित तौर पर सरकार की नीतियों और कामकाज पर सवाल उठाने वाले कुछ लोगों को ‘दिमागी नक्सल’ कहे जाने का जिक्र था। अभिनेता ने इसे लेकर सरकार से जवाबदेही की मांग करने वालों के पक्ष में अपनी राय रखी। उन्होंने सरकारी स्कूलों की स्थिति, शिक्षकों की कमी और बच्चों को मिलने वाली सुविधाओं जैसे मुद्दों का भी जिक्र किया। प्रकाश राज ने लोगों से अपील की कि वे किसी भी मुद्दे पर सवाल पूछने से पीछे न हटें। उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं का सिलसिला शुरू हो गया।