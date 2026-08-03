विवादित गाने ‘MF गबरू’ को लेकर India’s Got Latent में करण औजला ने सुनाया किस्सा, बोले- ‘मैं सीधा दुबई भाग गया था’

इतना ही नहीं, आयोग की तत्कालीन चेयरपर्सन राज लाली गिल ने कहा था कि स्टार मंच पर मां और महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, लेकिन गानों में अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने इसे समाज और युवाओं पर गलत प्रभाव डालने वाला बताते हुए मामले को ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (BOI) और डीजीपी के पास भेजने की जानकारी दी थी। साथ ही, करण औजला और हनी सिंह को समन किए जाने की बात भी कही थी। शो में करण औजला ने पूरे मामले को हल्के-फुल्के अंदाज में याद किया। उनका "मैं दुबई" वाला जवाब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फैंस इस क्लिप को खूब शेयर कर रहे हैं और करण के बेबाक अंदाज की चर्चा कर रहे हैं।