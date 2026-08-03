‘समय हो गया है एक और चुनौती का सामना करने का’, Amitabh Bachchan ने किया भावुक पोस्ट, KBC 18 की शुरू की शूटिंग

Amitabh BachchanEmotional On KBC 18: बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने एक बार फिर 'कौन बनेगा करोड़पति' के नए सीजन की शूटिंग शुरू कर दी है। शो की रिकॉर्डिंग शुरू होने से पहले बिग बी ने एक भावुक मैसेज शेयर किया, जिसमें उन्होंने अपने फैंस के प्यार, दुआओं और सालों से मिले समर्थन के लिए आभार जताया। इसके साथ ही उन्होंने 2 अगस्त की उस तारीख को भी याद किया, जिसे वो अपने जीवन का 'पुनर्जन्म दिवस' मानते हैं।