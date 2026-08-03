‘समय हो गया है एक और चुनौती का सामना करने का’, Amitabh Bachchan ने किया भावुक पोस्ट, KBC 18 की शुरू की शूटिंग

अमिताभ बच्चन इमोशनल पोस्ट (फोटो सोर्स- Instagram/aamitabhbachchan)
Amitabh BachchanEmotional On KBC 18: बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने एक बार फिर 'कौन बनेगा करोड़पति' के नए सीजन की शूटिंग शुरू कर दी है। शो की रिकॉर्डिंग शुरू होने से पहले बिग बी ने एक भावुक मैसेज शेयर किया, जिसमें उन्होंने अपने फैंस के प्यार, दुआओं और सालों से मिले समर्थन के लिए आभार जताया। इसके साथ ही उन्होंने 2 अगस्त की उस तारीख को भी याद किया, जिसे वो अपने जीवन का 'पुनर्जन्म दिवस' मानते हैं।
83 साल के अमिताभ बच्चन एक बार फिर टीवी के सबसे लोकप्रिय क्विज शो 'कौन बनेगा करोड़पति' के मंच पर लौट आए हैं। नए सीजन की शूटिंग शुरू होने से पहले उन्होंने अपने ब्लॉग पर एक भावुक पोस्ट लिखी। उन्होंने बताया कि अब समय आ गया है कि वो एक नई चुनौती का सामना करें और इसके लिए वो अपने चाहने वालों के आशीर्वाद के साथ सेट पर लौट रहे हैं।
अमिताभ बच्चन ने अपने मैसेज में लिखा कि हर नया सीजन उनके लिए एक नई जिम्मेदारी लेकर आता है और वह हमेशा दर्शकों के विश्वास पर खरा उतरने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इस बार भी दर्शकों का वही प्यार और समर्थन मिलेगा, जो उन्हें वर्षों से मिलता आया है।
अमिताभ बच्चन के लिए 2 अगस्त सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी का सबसे अहम दिन है। साल 1982 में फिल्म 'कुली' की शूटिंग के दौरान हुए गंभीर हादसे में उनकी जान पर बन आई थी। कई दिनों तक जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करने के बाद वह स्वस्थ होकर लौटे थे।
यही वजह है कि अमिताभ हर साल 2 अगस्त को अपने जीवन का दूसरा जन्म मानते हैं। इस मौके पर उन्होंने उन सभी लोगों का धन्यवाद किया, जिन्होंने उनके लिए दुआएं की थीं और आज भी उन्हें लगातार प्यार देते हैं। उन्होंने कहा कि अगर लोगों का प्यार और ईश्वर का आशीर्वाद नहीं होता, तो शायद आज वह इस मुकाम पर नहीं होते।
अपने ब्लॉग में अमिताभ बच्चन ने उन हजारों संदेशों, फोन कॉल और शुभकामनाओं का भी जिक्र किया, जो उन्हें इस खास मौके पर मिलीं। उन्होंने स्वीकार किया कि हर व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से जवाब देना संभव नहीं है, लेकिन वह सभी के प्रति दिल से आभारी हैं।
उन्होंने लिखा कि लोगों का स्नेह और विश्वास ही उन्हें लगातार काम करने की ऊर्जा देता है। उन्होंने यह भी कहा कि समय बहुत शक्तिशाली होता है और आज जो कुछ भी उनके पास है, वह लोगों की प्रार्थनाओं और प्रेम का परिणाम है।
2 अगस्त के मौके पर अमिताभ बच्चन के मुंबई स्थित बंगले 'जलसा' के बाहर बड़ी संख्या में प्रशंसक पहुंचे। हर सप्ताह की तरह इस बार भी उन्होंने अपने चाहने वालों का अभिवादन किया। कई लोग फूलों के गुलदस्ते, शुभकामना पत्र और हाथ से लिखे संदेश लेकर पहुंचे। बिग बी की एक झलक पाने के लिए सुबह से ही प्रशंसकों की भीड़ जमा रही।
'कौन बनेगा करोड़पति 18' का प्रसारण 10 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। हर बार की तरह इस सीजन में भी ज्ञान, प्रेरणा और आम लोगों की संघर्षभरी कहानियां दर्शकों को देखने को मिलेंगी। अमिताभ बच्चन लगातार कई वर्षों से इस शो की मेजबानी कर रहे हैं और उनकी दमदार प्रस्तुति ही KBC की सबसे बड़ी पहचान मानी जाती है।
नए सीजन के साथ एक बार फिर बिग बी करोड़ों दर्शकों के घरों तक पहुंचेंगे और प्रतिभागियों के सपनों को साकार करने की इस यात्रा का हिस्सा बनेंगे।
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