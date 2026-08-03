यूट्यूब पर रचा गया इतिहास! निश्चय मल्हान (Triggered Insaan) ने 50 घंटे जागकर कमाए 70 लाख, बाढ़ पीड़ितो को देंगे दान

निश्चय मल्हान की इस पहल में दूसरे बड़े डिजिटल क्रिएटर्स ने भी साथ दिया। कैरीमिनाटी (अजय नागर) ने 8 घंटे की चैरिटी लाइवस्ट्रीम के जरिए 13 लाख रुपये से ज्यादा जुटाए और खुद 2 लाख रुपये दान किए। वहीं कंटेंट क्रिएटर आर्यन केल्विन (अमन पंडित) ने 24 घंटे के भीतर 19 लाख रुपये जुटाए। उन्होंने बताया कि इस राशि का इस्तेमाल बाढ़ में क्षतिग्रस्त हुए करीब 40 घरों के पुनर्निर्माण के लिए किया जाएगा। सोशल मीडिया पर निश्चय मल्हान की इस पहल की जमकर तारीफ हो रही है। फैंस का कहना है कि डिजिटल क्रिएटर्स सिर्फ मनोरंजन ही नहीं, बल्कि जरूरत के समय समाज के लिए भी बड़ी जिम्मेदारी निभा सकते हैं।