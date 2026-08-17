‘सत श्री अकाल भाभी’, बोटिंग कर रहे थे फेमस यूट्यूबर सौरव जोशी-अवंतिका, तभी पास पहुंचा ग्रुप, पत्नी के रिएक्शन ने छेड़ दी नई बहस

वहीं दूसरी तरफ कई यूजर्स ने इस दावे पर सवाल उठाए। उनका कहना था कि वीडियो में ग्रुप सौरव और उनके परिवार को अभिवादन करते और हालचाल पूछते ही नजर आ रहा है। एक यूजर ने सवाल किया कि किसी को नमस्ते करना या उसका हाल पूछना आखिर कब से हैरेसमेंट माना जाने लगा। दूसर यूजर ने बिना सबूत गंभीर आरोप लगाने से बचने की बात कही। तो वहीं एक अन्य कमेंट में कहा गया कि सौरव एक पब्लिक फिगर हैं और सोशल मीडिया पर अपनी निजी जिंदगी के वीडियो शेयर करते हैं, इसलिए इस मुलाकात को लेकर सवाल उठाना चाहिए।