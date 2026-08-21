‘मां ने मैगजीन पढ़कर अपनी चूड़ियां तोड़ दीं’, पिता कमाल अमरोही संग सौतेली मां मीना कुमारी की शादी पर बेटे का बयान

ताजदार के मुताबिक, मीना कुमारी के साथ शादी के बाद भी कमाल अमरोही ने अपनी पहली पत्नी और बच्चों की जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ा। वह परिवार के खर्च और बच्चों की पढ़ाई का ध्यान रखते थे। यही वजह थी कि सईदा ने भी समय के साथ परिस्थितियों को अपने तरीके से स्वीकार किया। मीना कुमारी और कमाल अमरोही की शादी करीब दो दशक तक चली। हालांकि बाद के वर्षों में दोनों के रिश्ते में काफी तनाव आया और वे अलग रहने लगे। उनके तलाक को लेकर लंबे समय तक अलग-अलग दावे किए जाते रहे, लेकिन ताजदार के अनुसार दोनों का औपचारिक रूप से तलाक नहीं हुआ था।