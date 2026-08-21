‘मधुबाला ने अब्बा को पहली पत्नियों को तलाक देने के लिए कहा’, कमाल अमरोही के बेटे ताजदार ने बताया क्यों टूटा था दोनों का रिश्ता

Kamal Amrohi Son On Madhubala: हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में शुमार मधुबाला की जिंदगी में शोहरत जितनी बड़ी थी, निजी रिश्तों में उतनी ही उथल-पुथल रही। कमाल अमरोही की फिल्म 'महल' से मधुबाला और निर्देशक के रिश्ते को लेकर कई किस्से सामने आते रहे हैं। अब कमाल अमरोही के बेटे ताजदार अमरोही ने दोनों के रिश्ते और उसके टूटने की वजह को लेकर बड़ा खुलासा किया है।