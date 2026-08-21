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‘मधुबाला ने अब्बा को पहली पत्नियों को तलाक देने के लिए कहा’, कमाल अमरोही के बेटे ताजदार ने बताया क्यों टूटा था दोनों का रिश्ता

Kamal Amrohi Son On Madhubala: बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री मधुबाला को लेकर निर्देशक कमाल अमरोही के बेटे ने बयान दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, चलिए जानते हैं।
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मुंबई

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Himanshu Soni

Aug 21, 2026

Kamal Amrohi Son On Madhubala

मधुबाला और कमाल अमरोही की फोटो (फोटो सोर्स- IMDb)

Kamal Amrohi Son On Madhubala: हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में शुमार मधुबाला की जिंदगी में शोहरत जितनी बड़ी थी, निजी रिश्तों में उतनी ही उथल-पुथल रही। कमाल अमरोही की फिल्म 'महल' से मधुबाला और निर्देशक के रिश्ते को लेकर कई किस्से सामने आते रहे हैं। अब कमाल अमरोही के बेटे ताजदार अमरोही ने दोनों के रिश्ते और उसके टूटने की वजह को लेकर बड़ा खुलासा किया है।

‘महल’ के दौरान करीब आए थे मधुबाला और कमाल

मधुबाला ने बाल कलाकार के तौर पर फिल्मों में कदम रखा था और आगे चलकर हिंदी सिनेमा की बड़ी स्टार बन गईं। 1949 में रिलीज हुई ‘महल’ उनके करियर की बेहद अहम फिल्मों में शामिल रही। इस फिल्म का निर्देशन कमाल अमरोही ने किया था। ताजदार के मुताबिक, इसी फिल्म के दौरान दोनों एक-दूसरे के करीब आए थे और उनके बीच प्रेम संबंध बन गए थे।

हालांकि ये रिश्ता ज्यादा समय तक आगे नहीं बढ़ सका। ताजदार के मुताबिक, मधुबाला चाहती थीं कि कमाल अमरोही अपनी पहली पत्नी सईदा से अलग हो जाएं और उनके साथ नई जिंदगी शुरू करें। कमाल अमरोही पहले से शादीशुदा थे और उनके बच्चे भी थे।

मधुबाला ने कमाल से की थी तलाक की मांग

ताजदार ने बताया कि मधुबाला चाहती थीं कि उनके पिता अपनी पत्नी और बच्चों से दूरी बना लें। उनके मुताबिक, उस दौर में मधुबाला बहुत बड़ी स्टार थीं और आर्थिक रूप से भी काफी मजबूत हो चुकी थीं। उन्होंने कमाल अमरोही के सामने ऐसा प्रस्ताव रखा था जिसमें परिवार को आर्थिक रूप से अलग कर देने की बात शामिल थी।

लेकिन कमाल अमरोही इस बात के लिए तैयार नहीं हुए। ताजदार के मुताबिक, उनके पिता के लिए परिवार को छोड़ना कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने मधुबाला के सामने स्पष्ट कर दिया कि वह अपनी पत्नी और बच्चों को किसी भी कीमत पर अपनी जिंदगी से अलग नहीं करेंगे।

कमाल ने परिवार को चुना

ताजदार के अनुसार, कमाल अमरोही ने अपने रिश्ते से ज्यादा महत्व अपने परिवार को दिया। उनका मानना था कि व्यक्तिगत रिश्ते के लिए पत्नी और बच्चों का त्याग करना उनके लिए संभव नहीं था। यही मतभेद धीरे-धीरे दोनों के रिश्ते के अंत की वजह बना।

ताजदार ने यह भी बताया कि उनकी मां सईदा को उस समय मधुबाला और कमाल अमरोही के रिश्ते की जानकारी नहीं थी। उन्हें केवल इतना पता था कि कमाल ‘महल’ नाम की फिल्म बना रहे हैं। बाद में जब रिश्ते की बात सामने आई तो परिवार में भी इसका असर पड़ा।

मधुबाला का नाम दिलीप कुमार से भी जुड़ा

ताजदार ने बातचीत के दौरान मधुबाला की निजी जिंदगी से जुड़े दूसरे चर्चित रिश्ते का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अभिनेत्री का नाम उस दौर में कई लोगों के साथ जोड़ा जाता था और दिलीप कुमार के साथ उनका रिश्ता सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। हालांकि मधुबाला और दिलीप कुमार की प्रेम कहानी भी आखिरकार शादी तक नहीं पहुंच सकी।

मधुबाला की जिंदगी में रिश्तों की इन कहानियों के बावजूद उनका फिल्मी सफर लगातार ऊंचाइयां छूता रहा। उनकी खूबसूरती और अभिनय ने उन्हें भारतीय सिनेमा की सबसे यादगार अभिनेत्रियों में शामिल कर दिया।

बाद में मीना कुमारी से हुई कमाल की शादी

मधुबाला से रिश्ता खत्म होने के कई साल बाद कमाल अमरोही ने अभिनेत्री मीना कुमारी से शादी की। मीना कुमारी के साथ उनका रिश्ता भी लंबे समय तक चर्चा में रहा। दिलचस्प बात यह है कि ताजदार के मुताबिक, मधुबाला के विपरीत मीना कुमारी ने उनसे परिवार छोड़ने की मांग नहीं की थी।

कमाल अमरोही की जिंदगी में मधुबाला और मीना कुमारी दोनों ही अपने-अपने दौर की बेहद चर्चित अभिनेत्रियां रहीं। एक तरफ ‘महल’ ने मधुबाला और कमाल की जोड़ी को यादगार बनाया, वहीं दूसरी तरफ ‘पाकीजा’ ने कमाल अमरोही और मीना कुमारी के नाम को हिंदी सिनेमा के इतिहास में अमर कर दिया।

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Updated on:

21 Aug 2026 02:46 pm

Published on:

21 Aug 2026 02:46 pm

Hindi News / Entertainment / ‘मधुबाला ने अब्बा को पहली पत्नियों को तलाक देने के लिए कहा’, कमाल अमरोही के बेटे ताजदार ने बताया क्यों टूटा था दोनों का रिश्ता

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