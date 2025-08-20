BJP जॉइन कर सकती हैं ये फेमस एक्ट्रेस? बिहार चुनाव से पहले उपमुख्यमंत्री से की मुलाकात, फोटो वायरल

अगर पाखी हेगड़े राजनीति में कदम रखती हैं, तो यह उनके करियर का एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। अपनी शिक्षा और प्रतिभा के लिए पहचानी जाने वाली पाखी ने अपने करियर की शुरुआत टीवी सीरियल "मैं बनूंगी मिस इंडिया" से की थी। उन्होंने भोजपुरी के अलावा मराठी और हिंदी फिल्मों में भी काम किया है। उनका यह कदम उनके करियर और बिहार की राजनीति, दोनों पर क्या प्रभाव डाल सकता है यह अभी कोई नहीं कह सकता। वहीं, अभी तक उनकी तरफ से इस बारे में कोई अधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।