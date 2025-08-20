BJP जॉइन कर सकती हैं ये फेमस एक्ट्रेस? बिहार चुनाव से पहले उपमुख्यमंत्री से की मुलाकात, फोटो वायरल

Bihar Chunav 2025: विधानसभा चुनाव से पहले, राज्य में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इसी बीच, भोजपुरी सिनेमा की फेमस एक्ट्रेस पाखी हेगड़े की भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) में शामिल होने की खबरे हैं। इन खबरों ने तूल उस समय पकड़ा जब उन्होंने बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद से ही राजनीती गलियारों में इस बात की चर्चा जोरो पर है कि पाखी जल्द ही बीजेपी का हिस्सा बन सकती हैं। वहीं, उनकी इस मुलाकात की फोटो भी सामने आई है।
पाखी हेगड़े भोजपुरी इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस हैं। ऐसे में जब उनकी मुलाकात सम्राट चौधरी से हुई तो उन्होंने उनकी खुलकर तारीफ भी की। साथ ही उनके नेतृत्व में बिहार के भविष्य को सुरक्षित बताया है, जिससे उनका बीजेपी के लिए झुकाव साफ दिखाई दिया।
हालांकि, यह पहली बार नहीं है जब पाखी हेगड़े का नाम बीजेपी में जॉइन करने के लिए सामने आ रहा है वह पहले भी कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए अपना समर्थन जता चुकी हैं। उनकी अक्सर बीजेपी के कई नेताओं से मुलाकातें होती रहती हैं, जो उनके पार्टी में शामिल होने की खबरों को हवा देती रही हैं।
वहीं, इन बिहार इलेक्शन 2025 क बीच कई और भी ऐसे स्टार्स है जो बीजेपी की तरफ आकर्षित होते दिख रहे हैं। हाल ही में, भोजपुरी के 'पावर स्टार' पवन सिंह भी आरा के पूर्व सांसद आरके सिंह से मिले थे, जिसके बाद उनके भी बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई थीं।
अगर पाखी हेगड़े राजनीति में कदम रखती हैं, तो यह उनके करियर का एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। अपनी शिक्षा और प्रतिभा के लिए पहचानी जाने वाली पाखी ने अपने करियर की शुरुआत टीवी सीरियल "मैं बनूंगी मिस इंडिया" से की थी। उन्होंने भोजपुरी के अलावा मराठी और हिंदी फिल्मों में भी काम किया है। उनका यह कदम उनके करियर और बिहार की राजनीति, दोनों पर क्या प्रभाव डाल सकता है यह अभी कोई नहीं कह सकता। वहीं, अभी तक उनकी तरफ से इस बारे में कोई अधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।