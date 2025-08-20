Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भोजपुरी

BJP जॉइन कर सकती हैं ये फेमस एक्ट्रेस? बिहार चुनाव से पहले उपमुख्यमंत्री से की मुलाकात, फोटो वायरल

Bihar Election: फिल्म इंडस्ट्री को छोड़कर क्या ये फेमस एक्ट्रेस पाखी हेगड़े बीजेपी में जाने वाली हैं। उन्होंने उपमुख्यमंत्री से मुलाकात की है। दोनों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही है।

मुंबई

Priyanka Dagar

Aug 20, 2025

Bihar Chunav 2025
भोजपुरी एक्ट्रेस पाखी हेगड़े की फोटो एख्स से ली गई

Bihar Chunav 2025: विधानसभा चुनाव से पहले, राज्य में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इसी बीच, भोजपुरी सिनेमा की फेमस एक्ट्रेस पाखी हेगड़े की भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) में शामिल होने की खबरे हैं। इन खबरों ने तूल उस समय पकड़ा जब उन्होंने बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद से ही राजनीती गलियारों में इस बात की चर्चा जोरो पर है कि पाखी जल्द ही बीजेपी का हिस्सा बन सकती हैं। वहीं, उनकी इस मुलाकात की फोटो भी सामने आई है।

भोजपुरी एक्ट्रेस हो सकती हैं बीजेपी में शामिल? (Bihar Chunav 2025)

पाखी हेगड़े भोजपुरी इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस हैं। ऐसे में जब उनकी मुलाकात सम्राट चौधरी से हुई तो उन्होंने उनकी खुलकर तारीफ भी की। साथ ही उनके नेतृत्व में बिहार के भविष्य को सुरक्षित बताया है, जिससे उनका बीजेपी के लिए झुकाव साफ दिखाई दिया।

ये भी पढ़ें

‘मैं कोर्ट में फूट-फूटकर रोई थी…’ धनश्री ने युजवेंद्र चहल से तलाक के 6 महीने बाद किया बड़ा खुलासा, बताई 20 मार्च की कहानी
बॉलीवुड
Dhanashree finally react on Yuzvendra Chahal Divorce

बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से की पाखी ने मुलाकात (Pakhi Hegde Join BJP)

हालांकि, यह पहली बार नहीं है जब पाखी हेगड़े का नाम बीजेपी में जॉइन करने के लिए सामने आ रहा है वह पहले भी कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए अपना समर्थन जता चुकी हैं। उनकी अक्सर बीजेपी के कई नेताओं से मुलाकातें होती रहती हैं, जो उनके पार्टी में शामिल होने की खबरों को हवा देती रही हैं।

पवन सिंह ने भी की थी सांसद आरके सिंह से मुलाकात

वहीं, इन बिहार इलेक्शन 2025 क बीच कई और भी ऐसे स्टार्स है जो बीजेपी की तरफ आकर्षित होते दिख रहे हैं। हाल ही में, भोजपुरी के 'पावर स्टार' पवन सिंह भी आरा के पूर्व सांसद आरके सिंह से मिले थे, जिसके बाद उनके भी बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई थीं।

पाखी हेगड़े ने टीवी से की थी अपने करियर की शुरुआत

अगर पाखी हेगड़े राजनीति में कदम रखती हैं, तो यह उनके करियर का एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। अपनी शिक्षा और प्रतिभा के लिए पहचानी जाने वाली पाखी ने अपने करियर की शुरुआत टीवी सीरियल "मैं बनूंगी मिस इंडिया" से की थी। उन्होंने भोजपुरी के अलावा मराठी और हिंदी फिल्मों में भी काम किया है। उनका यह कदम उनके करियर और बिहार की राजनीति, दोनों पर क्या प्रभाव डाल सकता है यह अभी कोई नहीं कह सकता। वहीं, अभी तक उनकी तरफ से इस बारे में कोई अधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।

ये भी पढ़ें

46 की विद्या बालन ने लाल साड़ी में किया शानदार डांस, रेखा के पैर छूकर लिया आशीर्वाद
बॉलीवुड
Vidya Balan Dance in red saree

खबर शेयर करें:

Updated on:

20 Aug 2025 08:13 am

Published on:

20 Aug 2025 08:07 am

Hindi News / Entertainment / Bhojpuri / BJP जॉइन कर सकती हैं ये फेमस एक्ट्रेस? बिहार चुनाव से पहले उपमुख्यमंत्री से की मुलाकात, फोटो वायरल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.