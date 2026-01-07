दो फिल्म इंडस्ट्री और दो चेहरे… ‘सागवान’ के नाम पर एक तरफ फूहड़ता दूसरी तरफ इंसाफ की लड़ाई

जब भी कोई ‘सागवान’ का नाम लेता है तो, लोगों के दिमाग में बस खेसारी लाल यादव का हिट गाना ‘टूट जाई राजा जी पलंग सागवान के’ गूंजने लगता है। इस गाने को अब तक 50 करोड़ से ज्यादा लोग देख चुके हैं। यानी 500 मिलियन व्यूज। कुछ लोगों को यह फूहड़कम लगता है तो कुछ इसे मनोरंजन मानते हैं। कई लोग कहते हैं कि ऐसे गानों ने न सिर्फ संगीत का स्तर खराब किया, बल्कि एक कीमती लकड़ी ‘सागवान’ के नाम को भी गलत तरह से पेश कर दिया।