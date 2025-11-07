‘खेसारी लाल यादव हैं मानसिक रोगी’, कठमुल्ला और मूर्ख…. संत समाज ने क्या-क्या कहा?

वहीं, तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगद्गुरु परमहंस आचार्य ने कहा, " खेसारी लाल के गाने और फिल्में फूहड़ हैं। खेसारी कह सकते हैं कि मस्जिद को हटाकर विद्यालय या अस्पताल बनवा दो, अगर वे इतना बोल देंगे तो लोग खोपड़ी के सारे बाल नोंच देंगे। यह सिर्फ सस्ती लोकप्रियता पाने का तरीका है। सनातन धर्म का अपमान करो और लोकप्रियता पा लो। खेसारी RJD के टिकट पर लड़ रहे हैं, उनकी पार्टी में भी कभी मर्यादा नहीं रही तो, उनमें कहां से होगी।"