Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

वाराणसी

मणिकर्णिका घाट से हर किसी को नहीं मिलता ‘मोक्ष’! इनके दाह संस्कार पर रोक

Manikarnika Ghat: मणिकर्णिका घाट से हर किसी को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। जानिए, किन लोगों का घाट पर दाह संस्कार नहीं हो सकता है?

2 min read
Google source verification

वाराणसी

image

Harshul Mehra

Nov 06, 2025

which people not allowed to be cremated at manikarnika ghat in kashi

मणिकर्णिका घाट पर किन का दाह संस्कार नहीं होता? फोटो सोर्स-AI

Manikarnika Ghat: यूपी के वाराणसी के मणिकर्णिका घाट को आस्था, मोक्ष और रहस्य का संगम माना जाता है। यहां सदियों से लगातार चिताएं जलती आ रही हैं। काशी का 'महाश्मशान' भी मणिकर्णिका घाट को कहा जाता है। मणिकर्णिका घाट पर सभी की चिताएं नहीं जलाई जाती हैं।

मणिकर्णिका घाट पर किन की नहीं जलती है चिताएं

मणिकर्णिका घाट पर हर शव का दाह संस्कार नहीं होता। यहां गर्भवती स्त्रियां, 12 वर्ष से छोटे बच्चे, सर्पदंश से मरे व्यक्ति या संत-महात्मा का दाह संस्कार नहीं किया जाता है।

मणिकर्णिका घाट से जुड़ी अनोखी परंपरा

मणिकर्णिका घाट से जुड़ी एक अनोखी परंपरा है। शव के दाह संस्कार पूरा होने के बाद जब चिता ठंडी होने लगती है, तब संस्कार करने वाला व्यक्ति राख पर लकड़ी या उंगली से '94' लिखता है। ऐसी मान्यता है कि यह प्रक्रिया मृत आत्मा की मुक्ति के लिए की जाती है। यहां 94 को मुक्ति मंत्र माना जाता है। मान्यताओं के मुताबिक, इस अंक को भगवान शिव स्वयं स्वीकार करते हैं। साथ ही आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाते हैं।

मणिकर्णिका घाट पर क्यों लिखा जाता है 94

अगर आप सोच रहे हैं कि 94 ही क्यों? तो इसके पीछे भी एक मान्यता है। जिसके मुताबिक, कुल 100 गुण हर मनुष्य के पास माने जाते हैं। इनमें से 6 गुण- जीवन, मरण, यश, अपयश, लाभ और हानि ऐसे हैं जो ब्रह्मा द्वारा पहले से तय माने जाते हैं। ये गुण इंसान के वश में नहीं होते। अन्य 94 गुण इंसान के उसके अपने होते हैं। जिन्हें वह कर्म, विचार और अपने आचरण से संभालता है। इसी वजह से मणिकर्णिका घाट पर 94 लिखने का अर्थ होता है कि अपने जीवन के सारे 94 कर्म भगवान शिव को समर्पित करना। जिससे आत्मा अपने कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाए और मोक्ष प्राप्त करे।

पीढ़ियों से चलती हुई आ रही परंपरा

हालांकि, यह परंपरा कब शुरू हुई, इसका सही समय कोई नहीं जानता है। यह परंपरा पीढ़ियों से चलती हुई आ रही है। किसी धार्मिक ग्रंथ में भी इसका जिक्र नही मिलता है। बता दें कि केवल मणिकर्णिका घाट तक ही ये परंपरा सीमित है। साथ ही इसके रहस्य को वही लोग समझते हैं जो इस घाट पर पीढ़ियों से अंतिम संस्कार करते आ रहे हैं। नोट- ये खबर धार्मिक मान्यताओं के आधार पर है। पत्रिका न्यूज इसकी पुष्टि नहीं करती है।

ये भी पढ़ें

‘तमीज से खाना सर्व करो’, पहले कम और फिर जरूरत से ज्यादा परोसा चिकन फ्राई; मैरिज हॉल बन गया अखाड़ा!
बिजनोर
crime news dispute over fried chicken led to fight between two groups in bijnor leaving 15 injured

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

06 Nov 2025 11:12 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / मणिकर्णिका घाट से हर किसी को नहीं मिलता ‘मोक्ष’! इनके दाह संस्कार पर रोक

बड़ी खबरें

View All

वाराणसी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

वाराणसी में कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान के दौरान किशोर की डूबकर मौत

वाराणसी

वाराणसी में देव-दीपावली की धूम, 80 घाटों पर जगमगाए 25 लाख दीप

वाराणसी

मणिकर्णिका घाट पर चिता के ठंडा होने के बाद आखिर क्यों लिखा जाता है ‘94’? जानें, वो ‘गुप्त रहस्य’ जो हर कोई नहीं जानता!

why number 94 written at manikarnika ghat in varanasi
वाराणसी

आश्रम में छेड़छाड़ के आरोप! महिला बोली- रेप की कोशिश हुई, महंत ने कहा- सिर्फ मारपीट; पुलिस जांच में जुटी

varanasi ashram woman harassment accusation disciples expelled police investigation
वाराणसी

Kartik Purnima 2025 : कार्तिक पूर्णिमा: इस दिन देवी लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इन 5 कामों से बचें

Kartik Purnima 2025
धर्म और अध्यात्म
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.