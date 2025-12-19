Varanasi : सावधान…वाराणसी में नए साल के जश्न में किए ये गलती तो फसेंगे लंबा, नगर निगम हुआ सख्त

नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि पान खाकर गंदगी फैलाने वालों और खुले में शौच करने वालों पर भी जुर्माने का प्रावधान है। इस अभियान को आगे और प्रभावी तरीके से लागू किया जाएगा, ताकि बीमारियों पर रोक लगे और आम लोगों को परेशानी न हो। संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि गंदगी करने पर ₹50 से ₹500 तक का चालान किया जा रहा है। अगर कोई व्यक्ति नियमों का पालन नहीं करता है और कार्रवाई का विरोध करता है, तो उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। नगर निगम ने नए साल पर वाराणसी आने वाले पर्यटकों से अपील की है कि वे शहर की स्वच्छता बनाए रखने में सहयोग करें।