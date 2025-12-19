Varanasi : सावधान…वाराणसी में नए साल के जश्न में किए ये गलती तो फसेंगे लंबा, नगर निगम हुआ सख्त

फोटो सोर्स: पत्रिका, वाराणसी नगर निगम
नए साल के आने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, ऐसे में जश्न मनाने हजारों लोग वाराणसी आते हैं। आप भी अगर यहां आ रहे हैं तो यह जानकारी आपके लिए भी है। वाराणसी नगर निगम ने स्वच्छता को लेकर सख्त रुख अपनाया है। शहर में गंदगी फैलाने वालों पर अब सिर्फ चालान ही नहीं, बल्कि मुकदमा दर्ज कराने की भी पूरी तैयारी कर ली गई है।
वाराणसी में हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सांसद बनने के बाद अस्सी घाट से शुरू हुआ स्वच्छता अभियान अब और सख्ती के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। नगर निगम का लक्ष्य है कि काशी से लौटने वाला हर पर्यटक शहर की साफ-सुथरी छवि लेकर जाए। नगर निगम ने शहर में 116 से अधिक येलो स्पॉट चिन्हित किए हैं, जहां गंदगी करने वालों पर खास नजर रखी जा रही है।
इन स्थानों पर स्वास्थ्य अधिकारी और सुपरवाइजर तैनात हैं, जो मौके पर ही चालान की कार्रवाई कर रहे हैं। अब तक डेढ़ सौ से अधिक लोगों का चालान किया जा चुका है।नगर निगम ने सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी तेज कर दी है। जैसे ही कहीं गंदगी फैलाने की सूचना मिलती है, व्हाट्सएप के माध्यम से संबंधित स्वास्थ्य अधिकारी को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए जाते हैं।
नगर निगम की जन जागरूकता टीम लगातार अभियान चला रही है। नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी संदीप श्रीवास्तव के अनुसार, सार्वजनिक स्थानों पर मूत्र विसर्जन, खुले में शौच और पान खाकर थूकने जैसी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं। ऐसे लोगों को मौके पर समझाया भी जा रहा है और जुर्माना भी लगाया जा रहा है।
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि पान खाकर गंदगी फैलाने वालों और खुले में शौच करने वालों पर भी जुर्माने का प्रावधान है। इस अभियान को आगे और प्रभावी तरीके से लागू किया जाएगा, ताकि बीमारियों पर रोक लगे और आम लोगों को परेशानी न हो। संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि गंदगी करने पर ₹50 से ₹500 तक का चालान किया जा रहा है। अगर कोई व्यक्ति नियमों का पालन नहीं करता है और कार्रवाई का विरोध करता है, तो उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। नगर निगम ने नए साल पर वाराणसी आने वाले पर्यटकों से अपील की है कि वे शहर की स्वच्छता बनाए रखने में सहयोग करें।
