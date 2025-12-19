ईडी के छापे के बाद यूट्यूबर का खुला रहस्य, लोग हैरत में, लैंबॉर्गिनी, थार और दुबई की शादी की चर्चा

फोटो सोर्स- पत्रिका
Unnao Youtuber secrets revealed after ED raid उन्नाव में 4.18 करोड़ रुपए की लैंबॉर्गिनी उरुस, मर्सिडीज़, फोर्ड एंडेवर, थार गाड़ियों को ईडी ने सीज किया है। जिसके मालिक अनुराग द्विवेदी के खिलाफ पश्चिम बंगाल पुलिस ने धोखाधड़ी, जालसाजी, अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी के मामले में मुकदमा दर्ज किया है। सूत्रों के अनुसार छापेमारी के दौरान बड़ी संख्या में दस्तावेज हाथ लगे हैं। यह संपत्ति Dream11 में सट्टेबाजी से अर्जित की गई है। यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी ने अपने आप को फैंटेसी क्रिकेट एक्सपर्ट के रूप में प्रचारित किया। जिसके दम पर उसने करोड़ों की संपत्ति अर्जित की। लखनऊ केंद्रीय गांधी प्रतिष्ठान में 'तू कर लेगा' नाम से मीटअप का आयोजन किया। इसी दौरान लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े व्यक्ति ने एक करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने की भी चर्चा की। एड छापामारी करके वापस लौट गई है लेकिन अपने पीछे चर्चाओं का बाजार गर्म कर गई है।
छोटे गांव का बड़ा खिलाड़ी
उत्तर प्रदेश के उन्नाव के अनुराग द्विवेदी ने Dream11 के नाम से सट्टेबाजी की। जिसके खिलाफ पश्चिम बंगाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। जिसकी जांच के लिए एडी की टीम नवाबगंज पहुंची। जहां उन्होंने अरविंद द्विवेदी के गांव खजूर और नवाबगंज में छापामारी की। नवाबगंज में अरविंद द्विवेदी का चाचा पप्पू रहता है। छापामार टीम ने मां दुर्गा गन हाउस और पीतांबरा इंटरप्राइजेज से जुड़े कागजात को अपने साथ ले गई।
अजगैन थाना क्षेत्र अंतर्गत नवाबगंज विकासखंड के गांव पंचायत भीतरेपार के मजरा खजूर गांव से पुलिस ने थार, फोर्ड एंडेवर और मर्सिडीज़ गाड़ियों के साथ 4.18 करोड़ रुपए की लैंबॉर्गिनी उरुस को भी सीज किया है। अनुराग द्विवेदी को सट्टेबाजी का बहुत पहले से लगाव था। 2017-18 में उसने सट्टेबाजी में लाखों रुपए गंवा दिए थे। पिता की डांट खाकर वह अपने दोस्त संजीव के साथ दिल्ली चला गया और Dream11 से जुड़ गया। सट्टा खिलाने का काम शुरू किया। फेंटेसी एप लांच किया। जिसमें वह अपने आप को क्रिकेट 'फेंटेसी क्रिकेट एक्सपर्ट' बताता था।
अनुराग द्विवेदी को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य रोहित गोदारा ने फोन करके एक करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी। अनुराग द्विवेदी ने संबंध में सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए सुरक्षा की मांग की। लेकिन बाद में उसने अपनी पोस्ट डिलीट कर दिया। इसके बाद मामला शांत हो गया। एक बार फिर अरविंद द्विवेदी चर्चा में हैं। इस बार एडी की छाप को लेकर है।
बड़ी खबरेंView All
उन्नाव
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग