19 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उन्नाव

ईडी के छापे के बाद यूट्यूबर का खुला रहस्य, लोग हैरत में, लैंबॉर्गिनी, थार और दुबई की शादी की चर्चा

Unnao Youtuber secrets revealed after ED raid उन्नाव में ईडी 4.8 करोड रुपए की लैंबॉर्गिनी उरूस के साथ ही फोर्ड एंडेवर, मर्सिडीज, थार को सीज किया है। आरोपी के खिलाफ पश्चिम बंगाल में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया था।

2 min read
Google source verification

उन्नाव

image

Narendra Awasthi

Dec 19, 2025

उन्नाव में ईडी का छापा (फोटो सोर्स- पत्रिका)

फोटो सोर्स- पत्रिका

Unnao Youtuber secrets revealed after ED raid उन्नाव में 4.18 करोड़ रुपए की लैंबॉर्गिनी उरुस, मर्सिडीज़, फोर्ड एंडेवर, थार गाड़ियों को ईडी ने सीज किया है। जिसके मालिक अनुराग द्विवेदी के खिलाफ पश्चिम बंगाल पुलिस ने धोखाधड़ी, जालसाजी, अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी के मामले में मुकदमा दर्ज किया है। सूत्रों के अनुसार छापेमारी के दौरान बड़ी संख्या में दस्तावेज हाथ लगे हैं। यह संपत्ति Dream11 में सट्टेबाजी से अर्जित की गई है। यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी ने अपने आप को फैंटेसी क्रिकेट एक्सपर्ट के रूप में प्रचारित किया।‌ जिसके दम पर उसने करोड़ों की संपत्ति अर्जित की। लखनऊ केंद्रीय गांधी प्रतिष्ठान में 'तू कर लेगा' नाम से मीटअप का आयोजन किया। इसी दौरान लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े व्यक्ति ने एक करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने की भी चर्चा की। एड छापामारी करके वापस लौट गई है लेकिन अपने पीछे चर्चाओं का बाजार गर्म कर गई है।

छोटे गांव का बड़ा खिलाड़ी

उत्तर प्रदेश के उन्नाव के अनुराग द्विवेदी ने Dream11 के नाम से सट्टेबाजी की। जिसके खिलाफ पश्चिम बंगाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था‌। जिसकी जांच के लिए एडी की टीम नवाबगंज पहुंची। जहां उन्होंने अरविंद द्विवेदी के गांव खजूर और नवाबगंज में छापामारी की। नवाबगंज में अरविंद द्विवेदी का चाचा पप्पू रहता है। छापामार टीम ने मां दुर्गा गन हाउस और पीतांबरा इंटरप्राइजेज से जुड़े कागजात को अपने साथ ले गई।

करोड़ों की गाड़ी हुई सीज

अजगैन थाना क्षेत्र अंतर्गत नवाबगंज विकासखंड के गांव पंचायत भीतरेपार के मजरा खजूर गांव से पुलिस ने थार, फोर्ड एंडेवर और मर्सिडीज़ गाड़ियों के साथ 4.18 करोड़ रुपए की लैंबॉर्गिनी उरुस को भी सीज किया है। अनुराग द्विवेदी को सट्टेबाजी का बहुत पहले से लगाव था। 2017-18 में उसने सट्टेबाजी में लाखों रुपए गंवा दिए थे। पिता की डांट खाकर वह अपने दोस्त संजीव के साथ दिल्ली चला गया और Dream11 से जुड़ गया। सट्टा खिलाने का काम शुरू किया। फेंटेसी एप लांच किया। जिसमें वह अपने आप को क्रिकेट 'फेंटेसी क्रिकेट एक्सपर्ट' बताता था।

लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य ने दी थी धमकी

अनुराग द्विवेदी को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य रोहित गोदारा ने फोन करके एक करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी। अनुराग द्विवेदी ने संबंध में सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए सुरक्षा की मांग की। लेकिन बाद में उसने अपनी पोस्ट डिलीट कर दिया। इसके बाद मामला शांत हो गया। एक बार फिर अरविंद द्विवेदी चर्चा में हैं। इस बार एडी की छाप को लेकर है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

19 Dec 2025 03:37 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Unnao / ईडी के छापे के बाद यूट्यूबर का खुला रहस्य, लोग हैरत में, लैंबॉर्गिनी, थार और दुबई की शादी की चर्चा

बड़ी खबरें

View All

उन्नाव

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

फेमस यूट्यूबर ने दुबई में क्रूज पर की शादी, लग्जरी गाड़ियों का मलिक…. अब ED का शिकंजा

उन्नाव

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे हादसा: आगरा से लखनऊ जा रही फॉर्च्यूनर डिवाइडर से टकराकर चकनाचूर, चार की मौत

आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे एक्सीडेंट (फोटो सोर्स- पत्रिका)
उन्नाव

आक्रोश: प्रदेश के 35 हजार शिक्षामित्रों को नहीं मिला समर कैंप का भुगतान, अल्प मानदेय में भी रुकावट

उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ प्रदेश सचिव सुधाकर तिवारी फोटो सोर्स- संगठन
उन्नाव

डंपर और ऑटो में भीषण टक्कर, ऑटो सवार तीन की मौके पर मौत, चार घायल

घटनास्थल पर इकट्ठा भीड़ (फोटो सोर्स- पत्रिका)
उन्नाव

शराब की दुकानों के समय में परिवर्तन: 24, 25, 30, और 31 दिसंबर को नए समय तक खुली रहेंगी दुकानें, देखें आदेश

शराब की दुकानों के बंद होने के समय में परिवर्तन (फोटो सोर्स- मेटा एआई)
उन्नाव
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.