ईडी के छापे के बाद यूट्यूबर का खुला रहस्य, लोग हैरत में, लैंबॉर्गिनी, थार और दुबई की शादी की चर्चा

Unnao Youtuber secrets revealed after ED raid उन्नाव में 4.18 करोड़ रुपए की लैंबॉर्गिनी उरुस, मर्सिडीज़, फोर्ड एंडेवर, थार गाड़ियों को ईडी ने सीज किया है। जिसके मालिक अनुराग द्विवेदी के खिलाफ पश्चिम बंगाल पुलिस ने धोखाधड़ी, जालसाजी, अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी के मामले में मुकदमा दर्ज किया है। सूत्रों के अनुसार छापेमारी के दौरान बड़ी संख्या में दस्तावेज हाथ लगे हैं। यह संपत्ति Dream11 में सट्टेबाजी से अर्जित की गई है। यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी ने अपने आप को फैंटेसी क्रिकेट एक्सपर्ट के रूप में प्रचारित किया।‌ जिसके दम पर उसने करोड़ों की संपत्ति अर्जित की। लखनऊ केंद्रीय गांधी प्रतिष्ठान में 'तू कर लेगा' नाम से मीटअप का आयोजन किया। इसी दौरान लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े व्यक्ति ने एक करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने की भी चर्चा की। एड छापामारी करके वापस लौट गई है लेकिन अपने पीछे चर्चाओं का बाजार गर्म कर गई है।