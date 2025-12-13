डंपर और ऑटो में भीषण टक्कर, ऑटो सवार तीन की मौके पर मौत, चार घायल

फोटो सोर्स- पत्रिका
Unnao road accident उन्नाव में भीषण हादसा हो गया। जब डंपर और ऑटो की आमने-सामने टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए। गाड़ी पिच्चा हो गई। मौके पर ही तीन लोगों की मौत हो गई। जबकि चार अन्य घायल हो गए। क्षेत्राधिकारी ने बताया कि आमने-सामने टक्कर हुई है। डंपर को कब्जे में ले लिया गया है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटना अजगैन थाना क्षेत्र की है।
उत्तर प्रदेश के उन्नाव में आज एक दर्दनाक हादसा हो गया। जब अजगैन थाना क्षेत्र अंतर्गत अजगैन-मोहान मार्ग पर सीएनजी ऑटो और डंपर में आमने-सामने टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि सीएनजी ऑटो के परखच्चे उड़ गए। मौके पर कोहराम मच गया। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ऑटो अजगैन की तरफ आ रहा था। जबकि डंपर मोहान की तरफ जा रहा था। रास्ते में जोरदार टक्कर हो गई। यह इतनी जबरदस्त थी कि ऑटो में बैठी सवारियां बाहर आ गिरीं। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने बचाव कार्य चलाया और घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृतकों में रमाशंकर पुत्र स्वराज पाल निवासी पीतांबर नगर उन्नाव, पुत्तीलाल पुत्र रामनरेश निवासी मधु खेड़ा और एक अज्ञात शामिल हैं।
जबकि घायलों में संजय कुमार, लाल पुत्र राम चरण, विमलेश पुत्र बनवारी, राजेश पुत्र राजू प्रताप, मोहम्मद अमीन पुत्र जमील शामिल हैं। क्षेत्राधिकारी हसनगंज अरविंद कुमार चौरसिया ने बताया कि दोनों वाहनों में आमने-सामने टक्कर हुई है। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। डंपर को कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
बड़ी खबरेंView All
उन्नाव
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग