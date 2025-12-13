डंपर और ऑटो में भीषण टक्कर, ऑटो सवार तीन की मौके पर मौत, चार घायल

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ऑटो अजगैन की तरफ आ रहा था। जबकि डंपर मोहान की तरफ जा रहा था। रास्ते में जोरदार टक्कर हो गई। यह इतनी जबरदस्त थी कि ऑटो में बैठी सवारियां बाहर आ गिरीं। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने बचाव कार्य चलाया और घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृतकों में रमाशंकर पुत्र स्वराज पाल निवासी पीतांबर नगर उन्नाव, पुत्तीलाल पुत्र रामनरेश निवासी मधु खेड़ा और एक अज्ञात शामिल हैं।