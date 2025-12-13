13 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उन्नाव

डंपर और ऑटो में भीषण टक्कर, ऑटो सवार तीन की मौके पर मौत, चार घायल

Unnao road accident उन्नाव में डंपर और ऑटो में भीषण टक्कर हो गई। जिसमें तीन लोगों की मौके पर मौत हो गई। हादसे में चार लोग घायल है।

2 min read
Google source verification

उन्नाव

image

Narendra Awasthi

Dec 13, 2025

घटनास्थल पर इकट्ठा भीड़ (फोटो सोर्स- पत्रिका)

फोटो सोर्स- पत्रिका

Unnao road accident उन्नाव में भीषण हादसा हो गया। जब डंपर और ऑटो की आमने-सामने टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए। गाड़ी पिच्चा हो गई। मौके पर ही तीन लोगों की मौत हो गई। जबकि चार अन्य घायल हो गए। क्षेत्राधिकारी ने बताया कि आमने-सामने टक्कर हुई है। डंपर को कब्जे में ले लिया गया है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटना अजगैन थाना क्षेत्र की है।

डंपर और ऑटो में आमने-सामने टक्कर

उत्तर प्रदेश के उन्नाव में आज एक दर्दनाक हादसा हो गया। जब अजगैन थाना क्षेत्र अंतर्गत अजगैन-मोहान मार्ग पर सीएनजी ऑटो और डंपर में आमने-सामने टक्कर हो गई‌। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि सीएनजी ऑटो के परखच्चे उड़ गए। मौके पर कोहराम मच गया। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई।

तीन की मौके पर मौत

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ऑटो अजगैन की तरफ आ रहा था। जबकि डंपर मोहान की तरफ जा रहा था। रास्ते में जोरदार टक्कर हो गई। यह इतनी जबरदस्त थी कि ऑटो में बैठी सवारियां बाहर आ गिरीं। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने बचाव कार्य चलाया और घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृतकों में रमाशंकर पुत्र स्वराज पाल निवासी पीतांबर नगर उन्नाव, पुत्तीलाल पुत्र रामनरेश निवासी मधु खेड़ा और एक अज्ञात शामिल हैं।

क्या कहते हैं क्षेत्राधिकारी?

जबकि घायलों में संजय कुमार, लाल पुत्र राम चरण, विमलेश पुत्र बनवारी, राजेश पुत्र राजू प्रताप, मोहम्मद अमीन पुत्र जमील शामिल हैं। क्षेत्राधिकारी हसनगंज अरविंद कुमार चौरसिया ने बताया कि दोनों वाहनों में आमने-सामने टक्कर हुई है। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। डंपर को कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

13 Dec 2025 03:05 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Unnao / डंपर और ऑटो में भीषण टक्कर, ऑटो सवार तीन की मौके पर मौत, चार घायल

बड़ी खबरें

View All

उन्नाव

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

शराब की दुकानों के समय में परिवर्तन: 24, 25, 30, और 31 दिसंबर को नए समय तक खुली रहेंगी दुकानें, देखें आदेश

शराब की दुकानों के बंद होने के समय में परिवर्तन (फोटो सोर्स- मेटा एआई)
उन्नाव

बीजेपी विधायक ने ब्लाक अधिकारियों पर कसा तंज, बोले- “हमें बेवकूफ बना रहे हैं, ईमानदारी की होगी जांच

कार्यक्रम को संबोधित करते भाजपा विधायक (फोटो सोर्स- पत्रिका)
उन्नाव

इस IPS का नाम सुनते ही माफियाओं की उड़ जाती है नींद, कहलाते हैं एनकाउंटर स्पेशलिस्ट!

इस IPS का नाम सुनते ही माफियाओं की उड़ जाती है नींद
यूपी न्यूज

जिलाधिकारी की घोषणा 27 दिसंबर को सार्वजनिक अवकाश, सभी स्कूल, कॉलेज, सरकारी कार्यालय बंद, देखें आदेश

जिलाधिकारी की घोषणा फोटो सोर्स- सूचना विभाग
उन्नाव

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले- अखिलेश यादव का दिमागी संतुलन बिगड़ा, सपा अपराधी और माफियाओं की पार्टी

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य (फोटो सोर्स- भाजपा मीडिया प्रभारी)
उन्नाव
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.